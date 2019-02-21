«Прилежный и активный ученик». Департамент образования и КДН начали проверку суицида ученика гимназии

Сегодня стало известно о том, что 8 февраля учащийся гимназии покончил с собой. По словам собеседника Properm.ru в образовательном учреждении, происшествие случилось вне стен гимназии. Подростка в школе характеризуют как прилежного и активного ученика. Учащимся оказывается психологическая помощь.