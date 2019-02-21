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Posted 21 февраля 2019, 06:48

Published 21 февраля 2019, 06:48

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

«Прилежный и активный ученик». Департамент образования и КДН начали проверку суицида ученика гимназии

21 февраля 2019, 06:48
Всем учащимся оказывается необходимая психологическая помощь.

После инцидента в гимназии №4 началась межведомственная проверка представителями департамента образования и комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе администрации города. Кроме того, по данному случаю работает следственный комитет.

Сегодня стало известно о том, что 8 февраля учащийся гимназии покончил с собой. По словам собеседника Properm.ru в образовательном учреждении, происшествие случилось вне стен гимназии. Подростка в школе характеризуют как прилежного и активного ученика. Учащимся оказывается психологическая помощь.

#Происшествия
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