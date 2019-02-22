Караоке-клуб «Сова» закрыли за нарушение правил безопасности. Уже в четвертый раз

В Перми решением суда приостановлена деятельность караоке-клуба «Сова». Об этом сообщает УФССП по Пермскому краю.

В ноябре 2018 года в клубе была проведена проверка пожарной безопасности. Сотрудники прокуратуры, выявив грубые нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью посетителей, обратились в суд с требованием обязать руководство ООО «Сова» устранить несоответствия нормам. Например, двери эвакуационных выходов нельзя открыть изнутри без ключа, а ширина путей эвакуации меньше нормы.

Исполняя постановление суда, приставы опечатали клуб, но заведение возобновило работу спустя сутки. Сотрудники ФССП оперативно выехали на место и приостановили деятельность заведения. Руководство предупредили о применении возможных санкций за неисполнение требований суда.

Перед новогодними праздниками «Сова» вновь открыла двери для посетителей, не исправив выявленные нарушения. Получив информацию о том, что заведение продолжает работать, судебные приставы составили протокол о привлечении юрлица к административной ответственности по ст. 17.15 «Неисполнение требований неимущественного характера». Кроме того, решается вопрос о привлечении директора ООО «Сова» к уголовной ответственности по ст.315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Сейчас на двери каракое-клуба наложены пломбы. Судебные приставы могут в любой момент проверить их сохранности, а в случае проведения каких-либо развлекательных программ требовать освободить помещение. Клуб будет закрыт до полного устранения противопожарных нарушений.