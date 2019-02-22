В офисе IT-компании Xsolla идут обыски ФСБ

Posted 22 февраля 2019, 07:25
Published 22 февраля 2019, 07:25
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
Сегодня, 22 февраля, в офисе в IT-компании Xsolla проходят обыски. Как сообщает интернет-журнал «Звезда», с утра сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия мероприятия.
Основатель компании Xsolla Александр Агапитов сообщил изданию, что, по его данным в пермском офисе проводится «налоговая проверка», а присутствие сотрудников ФСБ он объясняет «серьёзностью проверки».
Xsolla — глобальный дистрибьютор и издатель видеоигр, предоставляющий партнерам передовые технические инструменты для увеличения охвата потенциальных игроков во всем мире. Пермский офис находится по адресу Комсомольский проспект, 1.