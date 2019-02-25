От Перми-II до Левшино можно будет добраться за два часа на экскурсионном паровозе

Posted 25 февраля 2019, 07:09
Published 25 февраля 2019, 07:09
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
2 марта в Перми запустят экскурсионный паровоз. Со станции Пермь-2 можно будет отправиться в двухчасовое путешествие. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта.
Пермская туристическая компания взяла в аренду паровоз с одним вагоном. Пригородная компания обеспечила состав машинистом, проводником и протестировала востребованность путешествия продолжительностью 2 часа. Действующий паровоз ЛВ, 1956 года выпуска, будет использован как экскурсионный. 23 февраля состоялась пробная экскурсия. От станции Пермь-2 cостав доехал до станции Левшино, при этом экскурсовод рассказывал об истории Перми.
Со 2 марта такие поездки станут регулярными. Каждую субботу с Перми-2 в 10:00 экскурсионный паровоз будет отправляться до станции Левшино и возвращаться обратно. Продолжительность поездки займет 2 часа. Стоимость билета составит 1160 рублей за каждое место.
В конце прошлого года Росжелдор сообщил о закрытии железнодорожного сообщения на Горнозаводском участке дороги — между станциями Пермь-I и Пермь-II — в октябре 2019 года.