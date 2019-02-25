От Перми-II до Левшино можно будет добраться за два часа на экскурсионном паровозе

Пермская туристическая компания взяла в аренду паровоз с одним вагоном. Пригородная компания обеспечила состав машинистом, проводником и протестировала востребованность путешествия продолжительностью 2 часа. Действующий паровоз ЛВ, 1956 года выпуска, будет использован как экскурсионный. 23 февраля состоялась пробная экскурсия. От станции Пермь-2 cостав доехал до станции Левшино, при этом экскурсовод рассказывал об истории Перми.