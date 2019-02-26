Как жители Мотовилихи и Орджо будут добираться до центра города в 2020 году. Понятный разбор Properm.ru

Этот маршрут также сократится. Раньше он ездил до микрорайона Садовый, проезжал через всю Мотовилиху и по пути собирал пассажиров. Теперь он будет курсировать только до ул. 1905 года. Тем пассажирам, кто едет дальше в Мотовилиху, или на Садовый, предлагается пересаживаться в другие автобусы, или на трамвай.