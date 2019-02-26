Как жители Мотовилихи и Орджо будут добираться до центра города в 2020 году. Понятный разбор Properm.ru

Posted 26 февраля 2019, 10:29
Published 26 февраля 2019, 10:29
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
21 февраля в гимназии №7 замглавы Перми Людмила Гаджиева, глава администрации Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич и начальник «Гортранса» Анатолий Путин представили новый проект организации автобусного движения в самых отдаленных микрорайонах Перми: Левшино, Гайва, Вышка-2, Верхняя Курья, Висим, Вышка-1, Запруд, Гарцы, Центральная Усадьба, Кислотные дачи, Чапаева и Камский.
Новая маршрутная сеть в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах появится уже со следующего года. Внедрять планируется поэтапно — с апреля по июль.
Новая сеть разрабатывается для повышения скорости движения автобусов за счет того, что путь следования станет короче. Кроме того, сам путь станет более прямым, без заездов в отдаленные территории. А в Мотовилихинском районе появится транспортно-пересадочный узел.
В итоге среднее время ожидания в микрорайоне Кислотные дачи уменьшится с 25 минут до трех минут, на ул. 1905 года — с 15 до трех минут. При этом добраться с Кислотных дач до ул. Стахановская можно будет не за 85, а за 70 минут, а с ул. 1905 года до микрорайона Садовый — за 44 минуты.
Из 19 рейсовых автобусов, которые сейчас курсируют в этих районах, один попадет под «сокращение», еще девять поедут по новым маршрутам.
С 2020 года «семерка» поедет по укороченному пути: не до ПНИПУ, а до остановки ул. Попова. В городской администрации обещают, что ПАЗики, которые сейчас перевозят пассажиров по этому маршруту, заменят на более комфортабельные автобусы.
Но за комфорт придется заплатить: на ул. Попова местным жителям предлагают продолжать путь уже на другом автобусе, или трамвае. Все доводы о том, что пересадка в центре города в утреннее и вечернее время — страшно неудобная вещь особенно для школьников, на чиновников не подействовали.
Маршрут №18 «ПВИ — ул. 1905 года»
Этот маршрут также сократится. Раньше он ездил до микрорайона Садовый, проезжал через всю Мотовилиху и по пути собирал пассажиров. Теперь он будет курсировать только до ул. 1905 года. Тем пассажирам, кто едет дальше в Мотовилиху, или на Садовый, предлагается пересаживаться в другие автобусы, или на трамвай.
«На площади Восстания в перспективе планируется строительство крупного пересадочного узла. Краевое министерство транспорта поделилось с нами картинкой, как будет организован транспортный обход на площади Восстания. Так, трамвайные пути до кольца, которые сейчас на Висиме, планируется подвести вплотную к железнодорожной платформе станции «Мотовилиха». Там же будут останавливаться автобусы. Все это сделано для того, чтобы жителям было комфортно при выходе из электрички, автобуса пересесть на другой транспорт», — пояснил Анатолий Путин.
В район площади Восстания перенесут конечную остановку еще одного маршрута — №34 «Новые Ляды — ул. 1905 года», который раньше ездил до пл. Дружбы.
«Одним из главных плюсов изменения маршрутов сети и изменений транспортного обслуживания является то, что при бесплатной пересадке жителям не придется ждать конкретного маршрута, на котором они хотят уехать. Они могут сесть в первый попавшийся автобус, который пришел на остановку, доехать до «пересадочного узла» — площади Дружбы — и пересесть на другое направление. В связи с чем интервал ожидания сокращается с 15 минут до двух минут», — заявляют в гортрансе.
Раньше 24-ый автобус ездил по маршруту «Автопарк — микрорайон Заозерье». Таким образом он доставлял жителей Заозерья, ПДК, Левшино на Гайву и обратно. После того, как этот маршрут изменится, на Гайву придется добираться только с пересадкой на Молодежной, так как в новой маршрутной сети нет еще одного автобуса №73 «Январский — Заозерье», который также соединял эти микрорайоны.
В конце прошлого года появилась информация, что этот маршрут сократят до площади Дружбы, в связи с чем в соцсетях пермяки начали возмущаться. Пермские власти поняли, что поторопились с таким решением и не стали «перекраивать» социально значимый маршрут.
Стоит заметить, что 32-ой — единственный маршрут, который связывает жителей Голованово, Левшино с центром города. Если городскую электричку закроют, он станет единственным, который будет увозить основную массу пассажиров в центр, так как 77-ой с заездом на Кислотные дачи едет до центра дольше.
Зато сильным изменениям подвергся 77-ой маршрут, путь следования которого сократили до Центрального рынка. Не станет этот маршрут удобным и для жителей отдаленных районов.
«77 маршрут длинный, и в этом его минусы. Чем длинее маршрут, тем сложнее организовать его работу, сделать наиболее оптимальным расписание», — объяснили причину этих изменений в городской администрации.
Разработчики нового проекта маршрутной сети предлагают перенести конечную остановку автобуса с улицы Социалистическая на станцию Левшино, чтобы забирать пассажиров еще и оттуда. Для чего планируется провести ремонт дороги, организовать разворотное кольцо и поставить остановочный комплекс.
Маршрут №36 «Вышка-1 — Вышка-2 — ул. Мильчакова»
Изменится путь следования и 36-го автобуса. Если раньше этот маршрут ездил по ул. Уральская, теперь поедет по ул. Лебедева. Далее он будет уезжать в сторону Мильчакова по ул. Революции, когда этот участок дороги будет отремонтирован.
У маршрута №38 раньше было сообщение «Гарцы — Архиерейка — пл. Дружбы». Впоследствии его планируется пустить без заезда в Архиерейку.
Автобус №58 «Ул.Гашкова — Чапаевский — Автопарк» продлят до микрорайона Васильевка. Маршрут №63 «Микрорайон Крохалева — пл. Восстания» и вовсе планируется убрать. 63-ий автобус заменят автобусом №16 «Запруд — Владимирский» и трамваем №8 «Инкар — микрорайон Висим». Мы проанализировали пути следования этих двух маршрутов и 63-го и пришли к выводу, что они не взаимозаменяемы. Если 63-ий идет по Уральской, потом сворачивает на Лебедева, оттуда на площадь Дружбы, с Дружбы — на ул. Тургенева, по ул. Макаренко, через Комсомольскую площадь и на ул. Куйбышева.
16-ый едет через ул. Уинская, Юршу, ул. Ушинского, бульвар Гагарина, ул. Самаркандскую, Старцева, Холмогорскую, Ижевскую и Загарьинскую. Восьмой трамвай едет через Разгуляй, Революции, Карла Маркса, Комсомольскую площадь.
Нет в новой автобусной сети и маршрута №22 «Микрорайон Васильевка — микрорайон Камский», который раньше соединял Голованово с Кислотными дачами. Уберут, по всей видимости, и маршрут №73 «Январский — Заозерье», который соединял Левшино с Гайвой.
Сегодня пермские власти не называют стоимость нового проекта — в какую сумму выльются все эти изменения. В частности, появление новых разворотных колец, остановочных комплексов и уже тем более транспортно-пересадочного узла в Мотовилихе. Но судя по тем схемам, которые были представлены в минувший четверг, можно предположить, что на все это понадобятся немалые средства.
Инфографика Ирина Плюснина для Properm.ru