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Posted 28 февраля 2019, 12:05

Published 28 февраля 2019, 12:05

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Аналитики компании PAN City Group отвечают на вопрос, что выгоднее: снимать квартиру или купить?

28 февраля 2019, 12:05
Где жить молодой семье? Многие задаются этим вопросом, и первым приходит на ум вариант аренды жилья.

По статистике, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми составляет 10–15 тыс. рублей в месяц. Так, за пять лет вы безвозвратно отдадите за съемное жилье 900 тыс. рублей — это больше половины стоимости новой квартиры! Впечатляет? А ведь все могло быть иначе, если бы Вы сразу приняли решение платить за свое, при этом все платежи за 5 лет шли бы на погашение кредита за Вашу собственную квартиру!

Первый шаг сделан: решение в пользу «плачу за свое» принято. Но что купить, если бюджет ограничен суммой 1,6 млн рублей?

По оценке аналитиков компании PAN City Group, средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 28–30 кв. м на вторичном рынке Перми составляет 1,4–1,6 млн рублей. Но зачастую это квартиры в домах старой постройки с устаревшим ремонтом, ветхой инженерной инфраструктурой, высокими коммунальными платежами и иногда даже с сомнительным соседством. Согласитесь, что жить в новом доме приятнее с точки зрения комфорта и эстетики и надежнее с точки зрения новых коммуникаций, энергоэффективности и современных технологий.

У застройщика PAN City Group есть отличное предложение — квартиры-студии в жилом комплексе «Маяк»* стоимостью от 1 562 тыс. рублей**. При покупке квартиры-студии с первоначальным взносом 313 тыс рублей (20%) ежемесячный платеж составит 12 тыс. рублей, за которые Вы получаете:

  • уютную студию с качественной отделкой;
  • закрытый двор с детской площадкой;
  • автономную газовую котельную, которая экономит ваши расходы на коммунальные платежи;
  • грамотную управляющую компанию;
  • весь транспорт в шаговой доступности;
  • рядом поликлиника, детские сады, супермаркеты, парк Миндовского и ТРК «Столица»;.

Важным аргументом «за» новостройку является ликвидность объекта! Рано или поздно придет время для того, чтобы расширяться, и квартиру-студию в новостройке продать легче и быстрее, ведь спрос на новостройку всегда больше, чем на вторичное жилье. А если Вы еще и приобретали квартиру на стадии строительства, то спустя какое-то время Вы продадите квартиру с ощутимой выгодой!

Квартирный вопрос актуален не только для семей. Зачастую живущие с родителями молодые люди, хотят жить отдельно. Или Ваш ребенок поступил учиться в Пермь и уехал из теплого родительского гнезда и вынужден «наслаждаться» всеми прелестями жизни в общежитии. В таком случае отличным решением для успешного старта также станет квартира-студия в ЖК «Маяк». Только представьте: всего 12 тыс. рублей в месяц, которые вы платите за свою квартиру с полной качественной отделкой в новом комфортном доме всего в 10 минутах от центра города!

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Выбирайте удобный для вас вариант оплаты: рассрочка от застройщика*** , ипотека** или полная оплата. Понимая важность процесса реализации вторичного жилья, застройщик подготовил особые условия покупки**** квартиры в ЖК «Маяк» при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов PAN City Group***** . А тем, кто пожелает воспользоваться рассрочкой платежа, предлагаются индивидуальные условия без переплат и предоставления дополнительных документов.
Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257–17–17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

Для справки.

*Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
**Базовая стоимость квартиры-студии №5 площадью 28,2 кв.м. по адресу ул. Стахановская, 1а составляет 1 610 798 рублей, с учетом скидки при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, в том числе при покупке квартиры с участием ипотечных средств, а также средств государственных субсидий стоимость квартиры составит 1 562 474 рубля. Ипотеку предоставляет ПАО АКБ «Урал ФД», розничный бренд Клюква. Срок ипотечного кредита до 25 лет, сумма до 10 млн рублей, первоначальный взнос от 10%, возможно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса. Процентная ставка составляет от 10% до 12%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от категории клиента. Процентная ставка устанавливается выше на 3% при отказе от личного и/или титульного страхования, выше на 0,5% при условии, что один из заемщиков является индивидуальным предпринимателем, владельцем или совладельцем бизнеса, выше на 0,5% при первоначальном взносе менее 20%. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г. Информация действительна на 27.02.2019 г.
***3 рассрочку предоставляет застройщик ООО «СИТИ Проект».
****подробности в офисах продаж PAN City Group или по телефону 257–17–17.

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