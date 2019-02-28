Аналитики компании PAN City Group отвечают на вопрос, что выгоднее: снимать квартиру или купить?

*Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

**Базовая стоимость квартиры-студии №5 площадью 28,2 кв.м. по адресу ул. Стахановская, 1а составляет 1 610 798 рублей, с учетом скидки при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, в том числе при покупке квартиры с участием ипотечных средств, а также средств государственных субсидий стоимость квартиры составит 1 562 474 рубля. Ипотеку предоставляет ПАО АКБ «Урал ФД», розничный бренд Клюква. Срок ипотечного кредита до 25 лет, сумма до 10 млн рублей, первоначальный взнос от 10%, возможно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса. Процентная ставка составляет от 10% до 12%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от категории клиента. Процентная ставка устанавливается выше на 3% при отказе от личного и/или титульного страхования, выше на 0,5% при условии, что один из заемщиков является индивидуальным предпринимателем, владельцем или совладельцем бизнеса, выше на 0,5% при первоначальном взносе менее 20%. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г. Информация действительна на 27.02.2019 г.

***3 рассрочку предоставляет застройщик ООО «СИТИ Проект».

****подробности в офисах продаж PAN City Group или по телефону 257–17–17.