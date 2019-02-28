Бывшего судебного пристава из Краснокамска оштрафовали за служебный подлог

Posted 28 февраля 2019, 04:38
Published 28 февраля 2019, 04:38
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
Краснокамский городской суд вынесен приговор в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. За совершение должностного преступления экс-чиновницу оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Судебный пристав хотела помочь своей матери, за которой числился долг по исполнительному производству. Для этого в марте 2018 года женщина внесла ложные сведения в постановление об окончании исполнительного производства. Ещё до возбуждения уголовного дела женщина с государственной службы уволилась.
Бывшая сотрудница ведомства признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Постановлением суда уголовное дело в отношении женщины прекращено, ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей.
В ближайшее время суд должен вынести приговор в отношении старшего судебного пристава, отвечавшего за исполнение особых производств, розыск должников и их имущества Александры Мардановой. Ее обвиняют по трем статьям: превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК РФ) и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ).