Бывшего судебного пристава из Краснокамска оштрафовали за служебный подлог

Судебный пристав хотела помочь своей матери, за которой числился долг по исполнительному производству. Для этого в марте 2018 года женщина внесла ложные сведения в постановление об окончании исполнительного производства. Ещё до возбуждения уголовного дела женщина с государственной службы уволилась.