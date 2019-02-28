«ПАРМА» восьмой раз подряд проиграла в Единой лиге ВТБ

Posted 28 февраля 2019, 03:30
Published 28 февраля 2019, 03:30
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
Вчера, 27 февраля, пермская «ПАРМА» со счетом 80:85 уступила «Астане» из Казахстана. Поражение стало восьмым пордяд в Единой лиге ВТБ.
Пермяки успешно начали матч, забив шесть трехочковых, и выиграв первую десятиминутку, но во второй и третьей четверти уступали сопернику. Несмотря на это в четвертой четверти «ПАРМЕ» удалось сократить отставание до минимума. Решающим фактором стали неточные броски пермяков в последние две минуты со всех дистанций и агрессивная игра соперника на чужом кольце, где «ПАРМЕ» приходилось часто фолить. Самым результативным игроком встречи стал Джей Джей О' Брайен, набравший 23 очка, у пермяков 14 очков и восемь подборов записал на свой счет Кен Браун.
После этого матча «Астана» осталась на пятой строчке в турнирной таблице, «ПАРМА» по-прежнему идет на 13-ом. Следующий матч пермяки проведут в субботу против саратовского «Автодора».