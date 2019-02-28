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Posted 28 февраля 2019, 03:30

Published 28 февраля 2019, 03:30

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

«ПАРМА» восьмой раз подряд проиграла в Единой лиге ВТБ

28 февраля 2019, 03:30
Сюжет
Парма
После 17 игр наша команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Вчера, 27 февраля, пермская «ПАРМА» со счетом 80:85 уступила «Астане» из Казахстана. Поражение стало восьмым пордяд в Единой лиге ВТБ.

Пермяки успешно начали матч, забив шесть трехочковых, и выиграв первую десятиминутку, но во второй и третьей четверти уступали сопернику. Несмотря на это в четвертой четверти «ПАРМЕ» удалось сократить отставание до минимума. Решающим фактором стали неточные броски пермяков в последние две минуты со всех дистанций и агрессивная игра соперника на чужом кольце, где «ПАРМЕ» приходилось часто фолить. Самым результативным игроком встречи стал Джей Джей О' Брайен, набравший 23 очка, у пермяков 14 очков и восемь подборов записал на свой счет Кен Браун.

После этого матча «Астана» осталась на пятой строчке в турнирной таблице, «ПАРМА» по-прежнему идет на 13-ом. Следующий матч пермяки проведут в субботу против саратовского «Автодора».

#Спорт#Парма
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