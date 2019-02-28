«ПАРМА» восьмой раз подряд проиграла в Единой лиге ВТБ

Пермяки успешно начали матч, забив шесть трехочковых, и выиграв первую десятиминутку, но во второй и третьей четверти уступали сопернику. Несмотря на это в четвертой четверти «ПАРМЕ» удалось сократить отставание до минимума. Решающим фактором стали неточные броски пермяков в последние две минуты со всех дистанций и агрессивная игра соперника на чужом кольце, где «ПАРМЕ» приходилось часто фолить. Самым результативным игроком встречи стал Джей Джей О' Брайен, набравший 23 очка, у пермяков 14 очков и восемь подборов записал на свой счет Кен Браун.