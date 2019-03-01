«Тебя освистывают и ты думаешь: «Что за болельщики?» Но потом понимаешь, что на самом деле они правы»

Для меня важно, чтобы в Перми был хоккей. Приезжаешь в Учалы, выходишь играть — как будто на тренировку. Три Ивана сидят. Либо ты приезжаешь в Пермь, выходишь и хочешь — не хочешь, а заряжаешься эмоциями. В этом году дворец еще отделали — красиво все стало. В бытовых моментах здесь все хорошо, если сравнивать с другими клубами ВХЛ. Разговаривали недавно с ребятами, говорят: «Ну что, как в клубе, что тут? — В условиях все здорово, все хорошо». Но бывают задержки. В принципе, зарплаты не сказал бы, что вообще высокие, средние зарплаты.