Транспортная прокуратура оштрафовала РЖД за опасный мост на железнодорожном вокзале

Posted 1 марта 2019, 10:04
Published 1 марта 2019, 10:04
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
В Перми транспортная прокуратура по заявлению гражданина провела обследование моста на железнодорожном вокзале и выявила нарушения. Об этом сообщает пермская транспортная прокуратура.
В частности, лестницы и проем моста в нарушение требований закона не были очищены от наледи, снега. Не были посыпаны песком. Также были обнаружены зазоры и неровности поверхности пролета и ступеней, что представляло угрозу безопасности.
ОАО «РЖД» получило представление о необходимости устранения нарушений. Впоследствии проверяющие провели дополнительное обследование моста и выявили нарушения в части его технического состояния (деформированы пролетные строения, отсутствуют болты крепления элементов отдельных пролетных строений и опор).
Пешеходный мост не был приспособлен для людей с ограниченными возможностями: не оборудован пандусами или подъемными устройствами. Транспортный прокурор направил в Мещанский районный суд Москвы исковое заявление к ОАО «РЖД» о возложении обязанности провести реконструкцию моста.
ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг) и оштрафовано на 20 тыс. рублей.