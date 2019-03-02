В Перми жильцы взыскали с ТСЖ за сорвавшуюся крышу почти 400 тысяч рублей

Posted 2 марта 2019, 05:18
Published 2 марта 2019, 05:18
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
В Перми жильцы затопленной квартиры потребовали взыскать с ТСЖ крупную сумму денег за то, что в их доме произошло обрушение кровли. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как следует из материалов дела, металлочерепичную кровлю сорвало ветром. Она упала на близлежащую территорию, повредив припаркованные автомобили. В результате одна из квартир оказалась затоплена: повреждены потолок, стены, окна и напольное покрытие. У владельцев квартиры также от падения крыши пострадала машина.
В суде они потребовали взыскать с ТСЖ ущерб, компенсацию морального вреда и штраф. Суд назначил проведение экспертизы, в ходе которой выяснилось, что обрушение произошло из-за некачественных строительно-монтажных работ при ремонте крыши. Ненадлежащим образом было сделано крепление обрешетки к стропилам. Ремонт стропильной системы не проводился. Малое сечение обрешетки представляло собой критические дефекты, наличие которых в итоге привело к разрушению и сходу крыши.
По решению Дзержинского суда иск был удовлетворен — с ответчика взыскан материальный ущерб в 398 тыс. 979 рублей. Также были удовлетворены требования о компенсации морального вреда и штрафе.