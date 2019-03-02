В Перми жильцы взыскали с ТСЖ за сорвавшуюся крышу почти 400 тысяч рублей

В суде они потребовали взыскать с ТСЖ ущерб, компенсацию морального вреда и штраф. Суд назначил проведение экспертизы, в ходе которой выяснилось, что обрушение произошло из-за некачественных строительно-монтажных работ при ремонте крыши. Ненадлежащим образом было сделано крепление обрешетки к стропилам. Ремонт стропильной системы не проводился. Малое сечение обрешетки представляло собой критические дефекты, наличие которых в итоге привело к разрушению и сходу крыши.