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Posted 4 марта 2019, 05:59

Published 4 марта 2019, 05:59

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Пермяка будут судить за кражу деталей состава вагона

Пермяка будут судить за кражу деталей состава вагона

4 марта 2019, 05:59
Фото: Properm.ru.
Сумма причиненного ущерба составила 47 тыс. рублей.

На станции Пермь-Сортировочная задержан осмотрщик вагонов за кражу деталей состава. Об этом сообщает пресс-служба краевого транспортного МВД.

15 февраля, выйдя на работу в ночную смену, мужчина похитил с грузовых вагонов девять авторежимов тормозной системы и два концевых крана, которые вынес со станции. После смены злоумышленник попытался вывезти украденное, но был задержан полицейскими. Сумма причиненного ущерба составила 47 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

#Происшествия
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