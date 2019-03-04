Пермяка будут судить за кражу деталей состава вагона

Posted 4 марта 2019, 05:59
Published 4 марта 2019, 05:59
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
На станции Пермь-Сортировочная задержан осмотрщик вагонов за кражу деталей состава. Об этом сообщает пресс-служба краевого транспортного МВД.
15 февраля, выйдя на работу в ночную смену, мужчина похитил с грузовых вагонов девять авторежимов тормозной системы и два концевых крана, которые вынес со станции. После смены злоумышленник попытался вывезти украденное, но был задержан полицейскими. Сумма причиненного ущерба составила 47 тыс. рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.