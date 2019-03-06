Пермские перевозчики подали иски к городскому департаменту дорог и транспорта

Вчера, 5 марта, в суд поступило восемь исков к департаменту. Петр Белозеров желает взыскать 378,9 тыс. рублей, ООО «Вираж» — 876,2 тыс. рублей, ООО «Горавтотранс» подал иск на 2,639 млн рублей, ООО «Дизель» — на 6,746 млн рублей. Также, в суд обратились ООО «Закамский автобус — 1» с требованием в 378,9 тыс. рублей, ООО «Закамский автобус — 2» с требованием в 1,621 млн рублей и ООО «Закамский автобус — 3» с иском на 215,3 тыс. рублей. Десятый иск поступил от ООО «Закамское автотранспортное предприятие», с требованием 1,957 млн рублей.