Власти Перми оценили благоустройство Комсомольского проспекта в 1,5 миллиарда рублей

Ранее городские власти заявляли, что сумма благоустройства будет зависеть от выбранных работ и колеблется от 900 млн до 1,5 млрд рублей. Реконструкцию Компроса планируют начать уже в этом году и закончить к 2023 году. Если коротко: на проспекте все «закатают» в плитку, троллейбусы уберут, фасады домов обновят, ливневку заменят, парковочные места сократят, а тротуары расширят.