Власти Перми оценили благоустройство Комсомольского проспекта в 1,5 миллиарда рублей

Posted 7 марта 2019, 11:35
Published 7 марта 2019, 11:35
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Мэр Перми Дмитрий Самойлов сообщил предварительную стоимость работ по комплексному благоустройству Комсомольского проспекта. По словам главы города, на реконструкцию улицы необходимо 1,5 миллиарда рублей. Такую цифру он назвал, выступая на церемонии награждения победителей благотворительных проектов ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших дел». Мероприятие прошло 6 марта в здании городской администрации.
Ранее городские власти заявляли, что сумма благоустройства будет зависеть от выбранных работ и колеблется от 900 млн до 1,5 млрд рублей. Реконструкцию Компроса планируют начать уже в этом году и закончить к 2023 году. Если коротко: на проспекте все «закатают» в плитку, троллейбусы уберут, фасады домов обновят, ливневку заменят, парковочные места сократят, а тротуары расширят.