Опыт социального партнёрства пермского «УРАЛХИМа» назван передовым в мировой практике

Забота о сотрудниках — приоритет в работе «УРАЛХИМа». В 2018 году филиал «ПМУ» направил на эти цели более 180 млн рублей, что в пересчёте на одного работника составляет почти 228 тыс. руб. В рамках действующего на предприятии коллективного договора компания предоставляет сотрудникам социальные гарантии, льготы и компенсации. Завод берёт на себя оплату оздоровления и добровольного медицинского страхования работников, бесплатную доставку до рабочего места, обучение персонала, организацию летнего и зимнего отдыха детей работников, оплату процентов по ипотеке для ключевых сотрудников, поддержку ветеранов завода, проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, выплату материальной помощи, дополнительные отпуска и многое другое.