В Прикамье пятиклассник на уроке ОБЖ выстрелил в пах однокласснице из пневматической винтовки

«Раненая девочка обратилась к педагогу ОБЖ, но та почему-то не вызвала скорую помощь. Тогда пятиклассница пошла к школьному медику, но той не оказалось на месте. Девочка пошла на следующий урок, но обнаружила, что из раны идёт кровь, и после урока обратилась к классному руководителю», — пишет «НеПермь». Родителям девочки о случившемся рассказали в районе полудня.