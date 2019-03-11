В Прикамье пятиклассник на уроке ОБЖ выстрелил в пах однокласснице из пневматической винтовки

Posted 11 марта 2019, 11:30
Published 11 марта 2019, 11:30
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
В Березниках ученик пятого класса выстрелил в пах однокласснице во время урока ОБЖ. Как сообщает информационный портал «НеПермь», инцидент произошел 1 марта около 9:00 часов в школе №14, когда дети готовились к городской игре «Зарница».
По словам пострадавшего ребенка, педагог-организатор выдала детям винтовки и пульки, оставила их заниматься, а сама ушла в тренерскую. Оказавшись без присмотра, один из мальчиков зарядил винтовку пулькой, навёл на одноклассницу и выстрелил приблизительно с полутора метров.
«Раненая девочка обратилась к педагогу ОБЖ, но та почему-то не вызвала скорую помощь. Тогда пятиклассница пошла к школьному медику, но той не оказалось на месте. Девочка пошла на следующий урок, но обнаружила, что из раны идёт кровь, и после урока обратилась к классному руководителю», — пишет «НеПермь». Родителям девочки о случившемся рассказали в районе полудня.
Педагог ОБЖ и стрелявший мальчик в свою очередь утверждают, что пуля попала в девочку, отрикошетив от стены. При этом состояние здоровья ребенка остается неясным, местные врачи отказались извлекать пулю — можно легко повредить артерии. Серьёзность ситуации заставила обратиться маму девочки в прокуратуру. Сейчас в школе проходят допросы.
В школе оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Директора учреждения Елены Шуховцовой не оказалось на месте. Ее заместитель предложила журналисту Properm.ru перезвонить завтра, 12 марта.