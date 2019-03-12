В Прикамье обрушилось здание школьного спортзала

Posted 12 марта 2019, 03:21
Published 12 марта 2019, 03:21
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
В поселке Усть-Силайка Кочёвского района Коми-Пермяцкого округа обрушился школьный спортзал. Как сообщает «Т7-Информ», на объекте отсутствовали люди.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины обрушения. Строительство здания началось в 2017 году, но прошлым летом работы приостановили из-за спора вокруг проекта. Стоимость строительства составила 10 млн рублей.