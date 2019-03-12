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Posted 12 марта 2019, 03:21

Published 12 марта 2019, 03:21

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

В Прикамье обрушилось здание школьного спортзала

12 марта 2019, 03:21
На месте работает полиция и сотрудники прокуратуры.

В поселке Усть-Силайка Кочёвского района Коми-Пермяцкого округа обрушился школьный спортзал. Как сообщает «Т7-Информ», на объекте отсутствовали люди.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины обрушения. Строительство здания началось в 2017 году, но прошлым летом работы приостановили из-за спора вокруг проекта. Стоимость строительства составила 10 млн рублей.

#Происшествия
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