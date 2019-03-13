Бита, табуретка и знакомая. Очередное застолье в Прикамье закончилось дракой

Двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В тот момент, когда один из мужчин ушел, хозяин дома набросился на женщину с табуреткой и побил ее. Узнав об этом, 41-летний сосед вернулс с битой и отомстил обидчику. Он нанес ему многочисленные удары. В итоге, мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.