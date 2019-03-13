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Posted 13 марта 2019, 10:35

Published 13 марта 2019, 10:35

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Бита, табуретка и знакомая. Очередное застолье в Прикамье закончилось дракой

Бита, табуретка и знакомая. Очередное застолье в Прикамье закончилось дракой

13 марта 2019, 10:35
Фото: Properm.ru.
Полицейские возбудили уголовное дело.

В Краснокамском районе пьяные посиделки закончились дракой. Один из местных жителей был госпитализирован в больницу с множественными травмами. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В тот момент, когда один из мужчин ушел, хозяин дома набросился на женщину с табуреткой и побил ее. Узнав об этом, 41-летний сосед вернулс с битой и отомстил обидчику. Он нанес ему многочисленные удары. В итоге, мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

#Происшествия
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