Минздрав Прикамья объяснил, почему ребенку с астмой не выдают лекарство в санатории. Звучит неубедительно

Posted 14 марта 2019, 06:42
Published 14 марта 2019, 06:42
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Министерство здравоохранения Пермского края ответило на запрос Properm.ru о лекарстве для ингаляций, которое не выдавали детям в пермском санатории «Светлана». Как утверждают в ведомстве, режим санаторно-курортного лечения подразумевает лишь оздоровление, поэтому медикаментозное лечение (выдача лекарств) в условиях санатория не предусмотрено.
При этом краевой минздрав перечисляет основные процедуры, которые оказываются в санатории в обязательном порядке бесплатно: лечебное питание, бальнео и грязелечение, физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, мануальная терапия, психотерапия и рефлексотерапия.
Однако, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения», ингаляции являются частью физиотерапевтических процедур, для которых и необходим лекарственный препарат «пульмикорт».
По словам матери ребенка Елены Трухиной, «пульмикорт» не выдают и вынуждают купить за собственный счет. Пермячка рассказала Properm.ru, что они ездят в санаторий уже несколько лет, но в выдаче лекарств им начали отказывать еще с прошлого года. Так, в ноябре прошлого года им не выдали «сингуляр», вместо него давали более дешевый аналог — «синглон».