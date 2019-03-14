Минздрав Прикамья объяснил, почему ребенку с астмой не выдают лекарство в санатории. Звучит неубедительно

По словам матери ребенка Елены Трухиной, «пульмикорт» не выдают и вынуждают купить за собственный счет. Пермячка рассказала Properm.ru, что они ездят в санаторий уже несколько лет, но в выдаче лекарств им начали отказывать еще с прошлого года. Так, в ноябре прошлого года им не выдали «сингуляр», вместо него давали более дешевый аналог — «синглон».