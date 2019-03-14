Отчима, который запер годовалого ребенка на балконе, подозревают в покушении на убийство

Ребенок с травмами и обморожением был доставлен в краевую детскую клиническую больницу и находится на лечении в нейрохирургическом отделении. После того, как его выпишут из больницы, будет решаться вопрос об изъятии мальчика из семьи, а также ограничении либо лишении родительских прав матери.