properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2019, 10:59

Published 14 марта 2019, 10:59

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Отчима, который запер годовалого ребенка на балконе, подозревают в покушении на убийство

14 марта 2019, 10:59
После того, как мальчика выпишут из больницы, будет решаться вопрос об изъятии ребенка из семьи и лишении матери родительских прав.

В Перми следственный комитет переквалифицировал статью отчиму, который в ночь на 10 марта избил годовалого пасынка и выставил его без одежды на балкон. Его подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), ранее дело было возбуждено по ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено и в отношении матери ребенка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Происшествие случилось в доме №48а на ул. Революции. В полицию обратилась соседка, которая услышала громкий плач ребенка. Прибывшие полицейские обнаружили избитого и запертого на балконе мальчика в возрасте одного года и четырех месяцев.

Ребенок с травмами и обморожением был доставлен в краевую детскую клиническую больницу и находится на лечении в нейрохирургическом отделении. После того, как его выпишут из больницы, будет решаться вопрос об изъятии мальчика из семьи, а также ограничении либо лишении родительских прав матери.

Главная новость по теме
В Перми отчим избил годовалого малыша и закрыл его на балконе. Полиция возбудила уголовное дело
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика