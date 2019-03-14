Отчима, который запер годовалого ребенка на балконе, подозревают в покушении на убийство

Posted 14 марта 2019, 10:59
Published 14 марта 2019, 10:59
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
В Перми следственный комитет переквалифицировал статью отчиму, который в ночь на 10 марта избил годовалого пасынка и выставил его без одежды на балкон. Его подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), ранее дело было возбуждено по ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.
Уголовное дело было возбуждено и в отношении матери ребенка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Происшествие случилось в доме №48а на ул. Революции. В полицию обратилась соседка, которая услышала громкий плач ребенка. Прибывшие полицейские обнаружили избитого и запертого на балконе мальчика в возрасте одного года и четырех месяцев.
Ребенок с травмами и обморожением был доставлен в краевую детскую клиническую больницу и находится на лечении в нейрохирургическом отделении. После того, как его выпишут из больницы, будет решаться вопрос об изъятии мальчика из семьи, а также ограничении либо лишении родительских прав матери.