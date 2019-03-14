Скоростной трамвай между Пермь II — Пермь I запустят уже в 2021 году

Posted 14 марта 2019, 04:17
Published 14 марта 2019, 04:17
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Скоростной трамвай между Пермь II — Пермь I запустят до конца 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Организацию трамвайного движения разделяют на три этапа. Первый этап, когда пассажиры будут доезжать до станции Пермь I и пересаживаться на другой транспорт до Перми II, планируется внедрить после того, как сообщение между двумя станциями будет закрыто.
Разговоры о закрытии железнодорожного сообщения горнозаводской ветки начались еще в 2017 году. Первоначально краевые власти намеревались закрыть дорогу 1 декабря прошлого года. 5 ноября 2018 года жители Орджоникидзевского района вышли на митинг за сохранение железнодорожной дороги. В этом году был озвучен новый срок закрытия — октябрь 2019 года.