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Posted 14 марта 2019, 04:17

Published 14 марта 2019, 04:17

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Скоростной трамвай между Пермь II — Пермь I запустят уже в 2021 году

Скоростной трамвай между Пермь II — Пермь I запустят уже в 2021 году

14 марта 2019, 04:17
Фото: Properm.ru.
Предварительно стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Скоростной трамвай между Пермь II — Пермь I запустят до конца 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Организацию трамвайного движения разделяют на три этапа. Первый этап, когда пассажиры будут доезжать до станции Пермь I и пересаживаться на другой транспорт до Перми II, планируется внедрить после того, как сообщение между двумя станциями будет закрыто.

Разговоры о закрытии железнодорожного сообщения горнозаводской ветки начались еще в 2017 году. Первоначально краевые власти намеревались закрыть дорогу 1 декабря прошлого года. 5 ноября 2018 года жители Орджоникидзевского района вышли на митинг за сохранение железнодорожной дороги. В этом году был озвучен новый срок закрытия — октябрь 2019 года.

#Общество
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