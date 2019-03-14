Житель Прикамья прятался от приставов в колодце

Posted 14 марта 2019, 05:47
Published 14 марта 2019, 05:47
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
Житель Бардымского района задолжал кредитной организации более 100 тыс. рублей, из-за чего судебным приставам пришлось искать его на соседнем участке. Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, после вручения постановления о возбуждении исполнительного производства неплательщик вновь проигнорировал требования о явке на прием.
Когда исполнители навестили дом должника во второй раз, им сообщили что мужчина подрабатывает у односельчанина. Не найдя среди рабочих неплательщика, приставы проверили яму вырытого колодца, где обнаружили разыскиваемого.
Злоумышленнику пришлось письменно объясниться о причинах неуплаты задолженности и выслушать предупреждение о применении мер принудительного взыскания. Затем мужчина обязался приступить к погашению долга сразу же после получения оплаты за колодец.