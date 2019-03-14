Житель Прикамья прятался от приставов в колодце

Житель Бардымского района задолжал кредитной организации более 100 тыс. рублей, из-за чего судебным приставам пришлось искать его на соседнем участке. Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, после вручения постановления о возбуждении исполнительного производства неплательщик вновь проигнорировал требования о явке на прием.