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Posted 14 марта 2019, 05:47

Published 14 марта 2019, 05:47

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Житель Прикамья прятался от приставов в колодце

14 марта 2019, 05:47
После вручения постановления о возбуждении исполнительного производства должник проигнорировал требования о явке на прием.

Житель Бардымского района задолжал кредитной организации более 100 тыс. рублей, из-за чего судебным приставам пришлось искать его на соседнем участке. Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, после вручения постановления о возбуждении исполнительного производства неплательщик вновь проигнорировал требования о явке на прием.

Когда исполнители навестили дом должника во второй раз, им сообщили что мужчина подрабатывает у односельчанина. Не найдя среди рабочих неплательщика, приставы проверили яму вырытого колодца, где обнаружили разыскиваемого.

Злоумышленнику пришлось письменно объясниться о причинах неуплаты задолженности и выслушать предупреждение о применении мер принудительного взыскания. Затем мужчина обязался приступить к погашению долга сразу же после получения оплаты за колодец.

#Происшествия
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