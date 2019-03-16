Бюджетников массово собирают на митинг в честь воссоединения Крыма с Россией

Posted 16 марта 2019, 09:57
Published 16 марта 2019, 09:57
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
Гендиректор газеты «Аргументы и факты» в Перми Федор Парамонов выложил у себя на странице в Facebook скрин записи-приглашения, которое было разослано по всем школам Перми.
В приглашении сказано, что на митинг по пятилетию воссоединения Крыма с Россией необходимо направить по шесть человек от каждого учреждения. По его словам, разнарядка идет по всем школам.
Ранее сообщалось, что 18 марта в 17:00 парке им. Горького состоится концерт с участием заслуженной артистки РФ Марины Хлебниковой.