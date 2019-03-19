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Posted 19 марта 2019, 08:19

Published 19 марта 2019, 08:19

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

Площадь Восстания в Перми затопило канализационными стоками

19 марта 2019, 08:19
Сюжет
Коммунальный рай
Движение трамваем от цирка до улицы 1905 года временно приостановлено.

В Перми канализационными стоками затопило площадь Восстания и улицу 1905 года. Причиной коммунальной аварии стал засор канализации по улице Уральская, 61. Когда ситуация будет решена не сообщается.

Из-за коммунальной аварии «Пермгорэлектротранс» внес изменения в работу четырех трамвайных маршрутов. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе предприятия, сейчас трамваи № 4, 6, 8 и 11 следуют до остановки «Пермская ярмарка», где разворачиваются и следуют в обратном направлении.

UPD: Движение трамваев было восстановлено в 14:40.

#Общество#Коммунальный рай
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