Площадь Восстания в Перми затопило канализационными стоками

Posted 19 марта 2019, 08:19
Published 19 марта 2019, 08:19
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
В Перми канализационными стоками затопило площадь Восстания и улицу 1905 года. Причиной коммунальной аварии стал засор канализации по улице Уральская, 61. Когда ситуация будет решена не сообщается.
Из-за коммунальной аварии «Пермгорэлектротранс» внес изменения в работу четырех трамвайных маршрутов. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе предприятия, сейчас трамваи № 4, 6, 8 и 11 следуют до остановки «Пермская ярмарка», где разворачиваются и следуют в обратном направлении.
UPD: Движение трамваев было восстановлено в 14:40.