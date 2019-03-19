Площадь Восстания в Перми затопило канализационными стоками

Из-за коммунальной аварии «Пермгорэлектротранс» внес изменения в работу четырех трамвайных маршрутов. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе предприятия, сейчас трамваи № 4, 6, 8 и 11 следуют до остановки «Пермская ярмарка», где разворачиваются и следуют в обратном направлении.