В 2018 году Контрольно-счетная палата Пермского края выявила нарушений на 1,152 миллиарда рублей

Больше всего нарушений обнаружено при формировании и исполнении бюджета — 639 млн 238 тыс. рублей. На втором месте по количеству нарушений государственные и муниципальные закупки — 293 млн 947 тыс. рублей. Также ведомство обнаружило, что в прошлом году 79 млн 607 тыс. бюджетных рублей были неэффективно использованы чиновниками, а нарушения в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом составили 11 млн 830 тыс. рублей. Нецелевое использование бюджетных средств составило 26 млн 764 тыс. рублей