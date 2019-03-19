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Posted 19 марта 2019, 11:22

Published 19 марта 2019, 11:22

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В 2018 году Контрольно-счетная палата Пермского края выявила нарушений на 1,152 миллиарда рублей

19 марта 2019, 11:22
Сюжет
Возле кормушки
Всего сотрудники КСП Пермского края проверили в прошлом году 21 млрд 484 миллион рублей.

В 2018 году Контрольно-счетная палата Пермского края выявила 542 нарушения при расходовании бюджетных средств на 1 млрд 152 млн рублей. Об этом сообщается в ежегодном докладе надзорного органа (есть в распоряжении Properm.ru).

Больше всего нарушений обнаружено при формировании и исполнении бюджета — 639 млн 238 тыс. рублей. На втором месте по количеству нарушений государственные и муниципальные закупки — 293 млн 947 тыс. рублей. Также ведомство обнаружило, что в прошлом году 79 млн 607 тыс. бюджетных рублей были неэффективно использованы чиновниками, а нарушения в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом составили 11 млн 830 тыс. рублей. Нецелевое использование бюджетных средств составило 26 млн 764 тыс. рублей

Всего сотрудники КСП Пермского края проверили 21 млрд 484 миллион рублей. Большая часть (19 млрд 232 млн рублей) — средства краевого бюджета.

#Общество#Возле кормушки#Ксп пермского края#Ксп
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