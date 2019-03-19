В администрации Перми сменится глава департамента дорог и транспорта

Posted 19 марта 2019, 12:10
Published 19 марта 2019, 12:10
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Сегодня, 19 марта, глава департамента дорог и транспорта Роман Залесинский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье», со ссылкой на источник в мэрии.
«Благодарю команду администрации города и правительство края за сотрудничество», — заявил Роман Залесинский. Новое место работы чиновника может быть в другом городе.
В декабре мэр Перми Дмитрий Самойлов сделал выговор Роману Залесинскому и начальнику департамента имущественных отношений Михаилу Берникову, из-за некачественной подготовки аукционной документации по покупке автобусов для нужд МУП «Пермгорэлектротранс». Кроме того, в конце прошлого года отчет чиновника о состоянии транспортной отрасли дважды откладывался.
Стоит отметить, что начальник ДДиТ проработал на своей должности менее года.