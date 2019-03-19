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Posted 19 марта 2019, 12:10

Published 19 марта 2019, 12:10

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

В администрации Перми сменится глава департамента дорог и транспорта

В администрации Перми сменится глава департамента дорог и транспорта

19 марта 2019, 12:10
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Предыдущее назначение случилось 23 апреля прошлого года.

Сегодня, 19 марта, глава департамента дорог и транспорта Роман Залесинский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье», со ссылкой на источник в мэрии.

«Благодарю команду администрации города и правительство края за сотрудничество», — заявил Роман Залесинский. Новое место работы чиновника может быть в другом городе.

В декабре мэр Перми Дмитрий Самойлов сделал выговор Роману Залесинскому и начальнику департамента имущественных отношений Михаилу Берникову, из-за некачественной подготовки аукционной документации по покупке автобусов для нужд МУП «Пермгорэлектротранс». Кроме того, в конце прошлого года отчет чиновника о состоянии транспортной отрасли дважды откладывался.

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Стоит отметить, что начальник ДДиТ проработал на своей должности менее года.

#Общество#Пермские дороги#Слуги народа
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