Минстрой проигнорировал сирот, живущих в аварийном доме. Теперь министру придется ехать в Нытву лично

Дом по улице Ленина, 48 был построен на бюджетные деньги в 2014 году. Однако спустя три года его уже признали аварийным. В процедуре приёмки здания участвовали представители местных властей, МЧС, Госстройнадзора и Роспотребназора. После того, как дом признали непригодным для проживания, былт возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).