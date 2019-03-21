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Posted 21 марта 2019, 18:20

Published 21 марта 2019, 18:20

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Минстрой проигнорировал сирот, живущих в аварийном доме. Теперь министру придется ехать в Нытву лично

Минстрой проигнорировал сирот, живущих в аварийном доме. Теперь министру придется ехать в Нытву лично

21 марта 2019, 18:20
Фото: Properm.ru.
Ранее дом на улице Ленина, 48 признали непригодным для проживания. Незадолго до этого чиновники приняли его на свой баланс.

Сегодня, 21 марта, во время прямого эфира губернатора Максима Решетников в Instagram, сироты Нытвы, которых по государственной программе заселили в дом признанный непригодным, пожаловались губернатору. По их словам, министерство строительства хотело с ними назначить встречу, но никто так и не связался.

Теперь руководителю ведомства Михаилу Сюткину предстоит поездка в Нытву, чтобы провести разговор с сиротами лично. «Министр меня слышит, значит, очевидно, в ближайшие дни лично туда выедет чтобы с вами встретиться. Почему встречу не назначили, будем разбираться», — сказал губернатор.

Дом по улице Ленина, 48 был построен на бюджетные деньги в 2014 году. Однако спустя три года его уже признали аварийным. В процедуре приёмки здания участвовали представители местных властей, МЧС, Госстройнадзора и Роспотребназора. После того, как дом признали непригодным для проживания, былт возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

#Недвижимость#Сироты
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