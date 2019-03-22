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Posted 22 марта 2019, 06:14

Published 22 марта 2019, 06:14

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Администрация Перми объявила конкурс на строительство учебного корпуса к школе №93. В четвертый раз

22 марта 2019, 06:14
Сюжет
Никогданибудь
Изначально стоимость закупки составляла 234 млн рублей.

Администрация Перми ищет подрядчика, который построит новый корпус школы №93 на ул. Полины Осипенко, 46. Аукцион появился на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составила 261 млн рублей.

В первый раз конкурс на реконструкцию здания школы №93 был объявлен осенью 2018 года. Однако желающих поучаствовать в нем не нашлось. Тогда заказчик увеличил стоимость работ с 234 млн до 261 млн рублей и объявил конкурс повторно.

Новое здание школы будет четырехэтажным, с существующим зданием оно будет связано крытым надземным переходом. Заказчиком выступила пермская администрация. Планируемый срок окончания исполнения контракта декабрь 2020 года.

#Недвижимость#Никогданибудь#Госзакупки
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