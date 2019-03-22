Администрация Перми объявила конкурс на строительство учебного корпуса к школе №93. В четвертый раз

Posted 22 марта 2019, 06:14
Published 22 марта 2019, 06:14
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Администрация Перми ищет подрядчика, который построит новый корпус школы №93 на ул. Полины Осипенко, 46. Аукцион появился на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составила 261 млн рублей.
В первый раз конкурс на реконструкцию здания школы №93 был объявлен осенью 2018 года. Однако желающих поучаствовать в нем не нашлось. Тогда заказчик увеличил стоимость работ с 234 млн до 261 млн рублей и объявил конкурс повторно.
Новое здание школы будет четырехэтажным, с существующим зданием оно будет связано крытым надземным переходом. Заказчиком выступила пермская администрация. Планируемый срок окончания исполнения контракта декабрь 2020 года.