Администрация Перми объявила конкурс на строительство учебного корпуса к школе №93. В четвертый раз

В первый раз конкурс на реконструкцию здания школы №93 был объявлен осенью 2018 года. Однако желающих поучаствовать в нем не нашлось. Тогда заказчик увеличил стоимость работ с 234 млн до 261 млн рублей и объявил конкурс повторно.