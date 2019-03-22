Максим Решетников провел очередную конференцию в Instagram. Коротко о том, что говорил губернатор

Posted 22 марта 2019, 07:09
Published 22 марта 2019, 07:09
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Первый вопрос, который разобрал губернатор, был посвящен гололеду в Перми и городах края. По мнению Максима Решетникова коммунальные службы «явно не справились». Чтобы разобраться в ситуации и учесть опыт в будущем, он предложил проанализировать несколько моментов:
Также Решетников заявил, что следующей зимой в Перми и других городах края начнут использовать реагенты для уборки улиц. Однако для повышения качества уборки дорог и тротуаров города, возможно, придется выделить дополнительные средства в следующем бюджетном цикле. «Никто не хочет повторения той ситуации, которая в этом году с гололедом случилась», — резюмировал губернатор.
По началу Максим Решетников ничего нового не рассказал. Он еще раз обозначил проблемы общественного транспорта Перми (о чем много раз говорили чиновники разных уровней) и коротко описал суть реформы. Но после этого глава региона все-таки высказал свою точку зрения на происходящее.
«Я сейчас не берусь обсуждать какая там транспортная модель, какие маршруты нужны, какие не нужны. На это есть общественные слушания, чтобы все аргументы выслушать» — сказал губернатор. При этом он отметил, что сейчас на слушаниях не хватает «экономических аспектов»: сколько будет стоить проезд, каким будет маршрутное меню. «Можно бесконечно выдвигать любые требования, но в конечном счете за это должен кто-то заплатить», — заявил Решетников.
Также он сообщил, что в краевом бюджете запланированы дополнительные средства на реформирование системы общественного транспорта Перми: строительство новых трамвайных путей, закупка трамвайных вагонов и новых автобусов. С троллейбусами все плохо — их точно не будет, потому что они старые и не подходят новым стандартам, содержать их дорого.
Кроме этого краевые власти всерьез возьмутся за нелегальных перевозчиков. По словам губернатора, уже создана межведомственная комиссия, которая занимается этим вопросом. Все нелегальные маршруты из города и края уберут.
Поборы в школах
Пермяки поинтересовались, выделяются ли из бюджета деньги на ремонт кабинетов в школах: побелку потолков, покраску стен. По словам губернатора, ежегодно на текущий ремонт учебных заведений направляется более 1 млрд рублей. Поэтому поборов быть не должно.
«Если кто-то что с вас просит, товарищи родители, пишите сразу, причем сразу в министерство образования, а не в местную администрацию. Это форс-мажор. Денег у муниципалитетов достаточно», — заявил Максим Решетников.
Жители в очередной раз возмутились принципом начисления платежей за вывоз ТКО. С 1 января в Пермском крае вывоз мусора стал коммунальной услугой, плату начисляют за каждый кв.м собственности. Пермяки предложили рассчитывать платеж по количеству прописанных в квартире людей.
«А так все раньше и платили, все платили в составе жилищной услуги пропорционально квадратным метрам за вывоз мусора. Поэтому, чтобы максимально смягчить этот переход, чтобы не было диких скачков в платежах (плата выросла примерно в три раза — Properm.ru), особенно по многодетным семьям, по большим семьям в маленьких квартирах, пошли от квадратного метра. Была ровно эта логика и мы планируем в ближайшее время ей придерживаться», — ответил губернатор.
Также пермяки жаловались на свалки и заваленные мусором контейнеры. Максим Решетников предложил им писать конкретные адреса в комментариях и обращаться с жалобами на портал «Управляем вместе».
Удивлением для Максима Решетникова стала жалоба на строительство ЖК «Любимов». «Почему не контролируется стройка на ЖК «Любимов» в Березниках? Это ужас, что там творится, почти везде халатность, недоделки», — написали губернатору.
Решетников пообещал еще раз лично проверить строительство, и дал поручение главе Березников Сергею Дьякову посмотреть, как Корпорация развития Пермского края выполняет работы и доложить о результатах. Кроме этого Дьякову предстоит разобраться, почему по программе переселения инвалидам не выделяют квартиры на 1–3 этажах домов.
Также губернатор обратился в прямом в эфире к профильным чиновникам: «Это ваша личная ответственность, чтобы там все было достойно. Денег на постройку нормального жилья достаточно. Обращаю всех ответственных на это внимание».
Минстрой Пермского края обнаружил, что на стройплощадках ЖК «Любимов» и нового зоопарка использовался поддельный кабель. Спустя несколько дней после этого, в Корпорации развития Пермского края в очередной раз сменился гендиректор.
Сироты Нытвы, которых по государственной программе заселили в дом признанный непригодным, пожаловались губернатору на Минстрой Прикамья. По их словам, министерство хотело с ними назначить встречу, но никто так и не связался.
Теперь руководителю ведомства Михаилу Сюткину предстоит поездка в Нытву, чтобы провести разговор с сиротами лично. «Министр меня слышит, значит, очевидно, в ближайшие дни лично туда выедет чтобы с вами встретиться», — сказал Решетников.
Дом по улице Ленина, 48, где выдали квартиры сиротам, был построен на бюджетные деньги в 2014 году. Спустя три года его уже признали аварийным.
В ближайшие годы этого точно не произойдет, потому что «крайне дорого». В качестве альтернативы власти строят дорогу ТР-53, которая должна решить транспортную проблему Висима, ЖК «Грибоедовский», спортивного микрорайона «Ива» и Вышки-2.
Проектирование дороги должно начаться уже в этом году, а к концу 2020 года планируется заключить контракт. Также в рамках реконструкции ТПУ «Мотовилиха» будет заложен въезд для будущей трассы «2+2», если вдруг понадобится расширение Соликамского тракта.
Что будет с «Молотом-Прикамье»?
Клуб ждет перезагрузка. Cо следующего сезона контролировать расходование средств клуба будет наблюдательный совет, в состав которого войдут в том числе краевые чиновники. Кроме этого в «Молоте» появится исполнительный директор.
Также губернатор сообщил, что на следующий сезон клуб получит 68 млн рублей. Остальные средства менеджеры клуба должны получить от спонсоров. «Ждем перезагрузки хоккейного клуба и новых спортивных результатов», — добавил Решетников.
По словам Максима Решетникова, Пермский край стал третьим регионом по объему средств, которые должны выделить из федерального бюджета на расселение аварийных домов. Предполагается, что край получит почти 1,8 млрд рублей. «Это нам позволит сделать то, что мы планировали на 2019–2020 годы, уже в 2019 году», — заявил губернатор.
После этого расселение аварийных домов в 2020–2021 годах будет проводиться только за счет региональных денег. Ожидается, что в будущем, часть потраченных средств компенсируют из федерального бюджета в 2022–2024 годах.
Прямой эфир губернатора закончился внезапно — выделенный канал связи не выдержал количество подключившихся пользователей. Связь оборвалась в тот момент, когда Максим Решетников рассказывал об объемах федерального финансирования.
Вопросы жителей, которые не удалось разобрать в прямом эфире, губернатор обещал передать профильным министрам. Ответы должны прийти пользователям в директ (личные сообщения в Instaram). Следующий эфир Максим Решетников пообещал начать с разговора об обманутых дольщиках и НТО.
Кроме разобранных выше тем, жителей края интересовало содержание местных дорог, строительство детских садов, школ и больниц, проблема бездомных собак, ремонт фасадов и демонтаж киосков в Перми.