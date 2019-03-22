Максим Решетников провел очередную конференцию в Instagram. Коротко о том, что говорил губернатор

«А так все раньше и платили, все платили в составе жилищной услуги пропорционально квадратным метрам за вывоз мусора. Поэтому, чтобы максимально смягчить этот переход, чтобы не было диких скачков в платежах (плата выросла примерно в три раза — Properm.ru), особенно по многодетным семьям, по большим семьям в маленьких квартирах, пошли от квадратного метра. Была ровно эта логика и мы планируем в ближайшее время ей придерживаться», — ответил губернатор.