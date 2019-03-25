Мэрия Перми готова заплатить 29,5 миллиона рублей за нанесение дорожной разметки

Posted 25 марта 2019, 13:01
Published 25 марта 2019, 13:01
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
Администрация Перми готова заплатить 29 млн 474 тыс. рублей (максимальная цена контракта) за нанесение дорожной разметки. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен нанести разметку на улицах Петропавловская, Плеханова, Мира, Крисанова, Окулова, на проспектах Парковый и Декабристов, Южной дамбе. Всего подрядчику предстоит нанести 31,4 тыс. кв.м. Работы должны быть завершены до октября 2019 года.