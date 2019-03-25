Мэрия Перми готова заплатить 29,5 миллиона рублей за нанесение дорожной разметки

Согласно техническому заданию, подрядчик должен нанести разметку на улицах Петропавловская, Плеханова, Мира, Крисанова, Окулова, на проспектах Парковый и Декабристов, Южной дамбе. Всего подрядчику предстоит нанести 31,4 тыс. кв.м. Работы должны быть завершены до октября 2019 года.