Манеж «Пермь Великая» наконец-то открыли. Посмотрите на 1,4 миллиарда рублей изнутри

Однако вместо этого стало известно о том, что сотрудники УФСБ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве нескольких объектов в Перми, в том числе манежа «Пермь Великая». Ранее также ходили слухи о том, что манеж не подлежит эксплуатации. Но судя по всему манеж все же примет первые игры.