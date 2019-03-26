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Posted 26 марта 2019, 03:40

Published 26 марта 2019, 03:40

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

Манеж «Пермь Великая» наконец-то открыли. Посмотрите на 1,4 миллиарда рублей изнутри

Манеж «Пермь Великая» наконец-то открыли. Посмотрите на 1,4 миллиарда рублей изнутри

26 марта 2019, 03:40
Фото: Properm.ru.
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Фоторепортаж Properm.ru с экскурсии по одному из самых ожидаемых спортивных объектов в краевой столице.

Вчера, 25 марта, журналистам впервые показали манеж «Пермь Великая» на ул. Куйбышева, 126а. Официально пермякам спортивный объект представят в субботу, 30 марта, когда состоится матч между командами «Звезда» и «Урал-2».

Строительство «Перми Великой» началось летом 2015 года. Стоимость проекта составила около 1,4 млрд рублей. Манеж планировали сдать к концу 2016 года, но сроки постоянно сдвигались. Например, в марте 2017 года готовность объекта губернатор Максим Решетников оценивал в 98%, а в интервью Properm.ru минстр спорта Владимир Епанов рассказывал, что объект торжественно откроют в сентябре 2018 года.

Однако вместо этого стало известно о том, что сотрудники УФСБ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве нескольких объектов в Перми, в том числе манежа «Пермь Великая». Ранее также ходили слухи о том, что манеж не подлежит эксплуатации. Но судя по всему манеж все же примет первые игры.

Крытый футбольный манеж в Перми получил свое название по итогам интернет-голосования. Спортивный объект состоит из двух частей: административно-бытового корпуса и футбольного искусственного поля. Также предусмотрены буфет для зрителей и столовая для спортсменов, тренажерный зал, гардероб, медицинский блок, комнаты для тренеров

Объект будет использоваться для проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий по футболу в круглогодичном режиме. Также матчи будет играть ФК «Звезда», выступающий в ПФЛ. Несмотря на сдачу манежа, сегодня краевые власти судятся с подрядчиком из-за некачественно выполненных работ, что стало причиной массы скандалов и затягивания сроков введения в эксплуатацию.

Фото: Properm.ru
#Недвижимость#Спецпроекты#Фото
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