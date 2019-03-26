Полковник Александр Стяжкин возглавил Дзержинский район

Сегодня, 26 марта, на заседании Пермской городской думы мэр Дмитрий Самойлов представил нового главу Дзержинского района Александра Стяжкина. Бывший руководитель района Игорь Субботин в декабре 2018 года стал отвечать за городскую сферу ЖКХ после того, как вице-мэр Сергей Романов был уволен, после публичной критики со стороны главы региона.