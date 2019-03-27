Бывшего владельца «Хромой лошади» Анатолия Зака нашли в Москве

Судебное разбирательство связано с имуществом, которое Зак отсудил в качестве обращения взыскания на предмет залога. Он просит через суд признать отсутствующим обременение с заложенной 13 лет назад собственной квартиры, пишет «Местное время». На февральское заседание ответчик не явился, однако еще раньше стало известно, что Зак не будет присутствовать в суде и возможно покинул страну. При этом было не ясно, как экс-директор «Хромой лошади» уехал за границу, поскольку за ним числились долги на 16 млн рублей.