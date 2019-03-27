Бывшего владельца «Хромой лошади» Анатолия Зака нашли в Москве

Posted 27 марта 2019, 05:10
Published 27 марта 2019, 05:10
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
Свердловский районный суд Перми выяснил местонахождение экс-владельца клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака, который проходит ответчиком в судебном заседании. Как сообщает ИА «Местное время», его постоянное место регистрации сейчас в Москве. Ранее сообщалось, что Зак уехал за границу несмотря на многомиллионные долги.
Судебное разбирательство связано с имуществом, которое Зак отсудил в качестве обращения взыскания на предмет залога. Он просит через суд признать отсутствующим обременение с заложенной 13 лет назад собственной квартиры, пишет «Местное время». На февральское заседание ответчик не явился, однако еще раньше стало известно, что Зак не будет присутствовать в суде и возможно покинул страну. При этом было не ясно, как экс-директор «Хромой лошади» уехал за границу, поскольку за ним числились долги на 16 млн рублей.
«Анатолия Марковича нашли. Его постоянное место регистрации в Москве. Чтобы не было нарушения его прав, ему выслано исковое извещение. С 23 марта до 30 он может его получить», — сообщила ИА судья Ольга Коневских. Следующее заседание назначено на 22 апреля.
Трагедия в ночном клубе «Хромая лошадь» произошла в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. Из-за фейерверка в помещении воспламенился потолок и деревянный декор. Огонь быстро распространился по пенопласту и пластиковой отделке стен, в клубе начались паника и давка. Пожар унес жизни 156 человек, почти 60 детей потеряли родителей, 404 человека были признаны потерпевшими.
В 2013 году Анатолий Зак был приговорен к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы. В сентябре 2018 года благодаря закону, приравнивающему день в СИЗО к полутора дням в колонии, бизнесмен вышел на свободу.