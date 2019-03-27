Члены городской комиссии одобрили смену зонирования территории Разгуляя. А еще там хотят начать раскопки

Posted 27 марта 2019, 10:40
Published 27 марта 2019, 10:40
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела результаты публичных слушаний по территории завода им. Шпагина и сквера им. Татищева, прошедших 19 февраля, и признала их состоявшимися. Теперь окончательное решение об установлении территориальной зоны общественных пространств и объектов культурного развития (ЦС-К) на территории завода им. Шпагина (улица Советская, 1), а также на земельном участке сквера им. Татищева зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) с предельной высотой зданий и сооружений 50 метров.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», в ходе обсужения член комиссии архитектор Геннадий Воженников заявил, что отстаивать сквер не имеет смысла, поскольку на этой территории будут проводить археологические раскопки — на территории в долине реки Егошихи в 1724 году находился первый пермский острог. Кроме того раскопки помогуть определить посадку будущих зданий кластера.
В части изменения высотности на территории сквера (до 50 метров) были даны пояснения, что нижняя отметка участка уходит вниз на месте склона на 20 метров относительно сквера. Соответственно максимальная высота объектов культуры на территории может быть не больше 30 метров, пишет пресс-служба администрации Перми.
Архитектор Сергей Шамарин возразил, что сравнивать археологические ценности с реально существующим городом и сквером некорректно: «Эти вещи должны друг друга учитывать, а не противоречить». Вице-мэр Виктор Агеев заверил, что, несмотря на номинальную смену зонирования, «скверу ничего не угрожает», он останется при любом развитии событий. В результате комиссия направила проект для обсуждения депутатам городской думы.
Предложение об изменении зонирования на этих территориях принадлежит краевым властям. Свое предложение региональные власти объяснили планами по развитию нового социокультурного пространства в Перми. Для этого предлагается провести реконструкцию завода им. Шпагина, куда собираются перевезти художественную галерею, краеведческий музей и музей современного искусства. Также краевые власти заявляли, что рассматривают территорию сквера им. Татищева в качестве площадки для строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета.