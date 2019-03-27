Члены городской комиссии одобрили смену зонирования территории Разгуляя. А еще там хотят начать раскопки

Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела результаты публичных слушаний по территории завода им. Шпагина и сквера им. Татищева, прошедших 19 февраля, и признала их состоявшимися. Теперь окончательное решение об установлении территориальной зоны общественных пространств и объектов культурного развития (ЦС-К) на территории завода им. Шпагина (улица Советская, 1), а также на земельном участке сквера им. Татищева зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) с предельной высотой зданий и сооружений 50 метров.