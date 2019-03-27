На борьбу с пожарами могут привлечь пермских казаков

Posted 27 марта 2019, 06:17
Published 27 марта 2019, 06:17
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
В 10 отряде федеральной пожарной службы состоялось совещание с представителями казачьих обществ по Перми и Пермскому району. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, обсуждались вопросы организации совместной профилактической работы, создания учреждений добровольной пожарной охраны и организации патриотических мероприятий.
Присутствующие атаманы рассказали о численности и задачах своих обществ, отметив, что организуют и ведут воинский учет членов казачьих обществ, а также занимаются организацией военно-патриотического воспитания призывников и готовят их к военной службе.
Присутствующий на встрече замначальника департамента общественной безопасности администрации Перми Андрей Падучев сообщил, что на территории Орджоникидзевского района имеется подразделение добровольной пожарной охраны. Кроме того, чиновник рассказал о муниципальной программе, на которую предусмотрено выделение средств для создания ДПО.
На совещании было решено проработать вопрос с добровольными пожарными дружинами Пермского муниципального района и Орджоникидзевского района о включении в их число казаков и организации обучения добровольцев на базе подразделений пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее городская администрация привлекла студотряды на помощь коммунальным службам в борьбе с гололедом.