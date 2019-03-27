В Горнозаводске девушка переспала с подростком на 23 февраля. Теперь она сидит в колонии

Также девушку осудили за кражу кошелька у мужчины, который согласился ее подвезти.

25-летнюю жительницу Горнозаводска будут судить за секс с 15-летним подростком и кражу 2756 рублей. Между преступлениями прошло больше года. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, девушка занялась сексом с юношей 23 февраля 2017 года в своей квартире. При этом она достоверно знала о его возрасте. Кроме этого, 3 марта 2018 она похитила кошелек у мужчины, который согласился ее подвести. В итоге суд назначил ей наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.