В Кирове суд признал незаконным начисление платы за вывоз мусора «с квадратного метра»

С 1 января 2019 года правительство области стало применять дифференцированный подход к начислению платы за вывоз ТКО. Жители Кирова и Кирово-Чепецка платят исходя из площади жилья, а остальные города и поселки исходя из количества прописанных человек. Таким образом, те, кто живет в Кирове и Кирово-Чепецке в отдельных домах, стали получать счета в несколько раз больше тех, кто живет в квартирах, несмотря на одинаковый объем отходов.