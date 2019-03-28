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Posted 28 марта 2019, 05:27

Published 28 марта 2019, 05:27

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В Кирове суд признал незаконным начисление платы за вывоз мусора «с квадратного метра»

В Кирове суд признал незаконным начисление платы за вывоз мусора «с квадратного метра»

28 марта 2019, 05:27
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Местные власти заставили жителей Кирова и Кирово-Чепецка платить за вывоз ТКО исходя из площади жилья, а остальные города и поселки - из количества прописанных человек.

27 марта Кировский областной суд признал незаконным начисление платы за вывоз твердых коммунальных отходов с квадратного метра занимаемой площади. Об этом сообщает интернет-портал «7×7». Иск к региональному министерству энергетики и ЖКХ подали 12 жителей Кирова.

С 1 января 2019 года правительство области стало применять дифференцированный подход к начислению платы за вывоз ТКО. Жители Кирова и Кирово-Чепецка платят исходя из площади жилья, а остальные города и поселки исходя из количества прописанных человек. Таким образом, те, кто живет в Кирове и Кирово-Чепецке в отдельных домах, стали получать счета в несколько раз больше тех, кто живет в квартирах, несмотря на одинаковый объем отходов.

Начисление платы за вывоз ТКО с квадратного метра жилья (3,39 рубля) применяется и в Пермском крае. Однако, в нашем регионе жителям частных домов счета выставляются исходя из количества прописанных в доме человек (71,68 рубля с человека). Отвечает за мусор и все, что с ним связано региональный оператор ГУП «Теплоэнерго».

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#Общество#Коммунальный рай#Тко
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