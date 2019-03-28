В Кирове суд признал незаконным начисление платы за вывоз мусора «с квадратного метра»

Posted 28 марта 2019, 05:27
Published 28 марта 2019, 05:27
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
27 марта Кировский областной суд признал незаконным начисление платы за вывоз твердых коммунальных отходов с квадратного метра занимаемой площади. Об этом сообщает интернет-портал «7×7». Иск к региональному министерству энергетики и ЖКХ подали 12 жителей Кирова.
С 1 января 2019 года правительство области стало применять дифференцированный подход к начислению платы за вывоз ТКО. Жители Кирова и Кирово-Чепецка платят исходя из площади жилья, а остальные города и поселки исходя из количества прописанных человек. Таким образом, те, кто живет в Кирове и Кирово-Чепецке в отдельных домах, стали получать счета в несколько раз больше тех, кто живет в квартирах, несмотря на одинаковый объем отходов.
Начисление платы за вывоз ТКО с квадратного метра жилья (3,39 рубля) применяется и в Пермском крае. Однако, в нашем регионе жителям частных домов счета выставляются исходя из количества прописанных в доме человек (71,68 рубля с человека). Отвечает за мусор и все, что с ним связано региональный оператор ГУП «Теплоэнерго».