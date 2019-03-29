Проект нового авиационного техникума не понравился градсовету, но его все равно приняли. Посмотрите сами

Обсуждая проект, вице-спикер гордумы Алексей Грибанов отметил, что не ему нравится представленный облик, который не украшает и не вписывается в историческую часть города: «Напоминает казематы, по соседству с которыми красивое здание костела». Негативное отношение выразили и другие члены градсовета. В частности, их не устроило, что архитекторы не представили вид на техникум со стороны сквера и наоборот, а здания выделяются агрессивным кирпичом. Архитектор Сергей Шамарин и вовсе сказал, что «проект неудачный и надо начинать сначала».