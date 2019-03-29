Проект нового авиационного техникума не понравился градсовету, но его все равно приняли. Посмотрите сами

Posted 29 марта 2019, 07:55
Published 29 марта 2019, 07:55
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
Сегодня, 29 марта, состоялось заседание градостроительного совета при главе города Дмитрии Самойлове, на котором обсуждалось строительство нового учебного корпуса «Пермского авиационного техникума им. А.Д Швецова» по проекту ООО «Строй-Эксперт» (Санкт-Петербург).
Как рассказала главный архитектор проекта Анна Ильина, предусмотрено три очереди реализации: строительство нового корпуса, постройка общежития и ремонт существующего здания техникума. Корпуса предлагается оформить металлической и кирпичной отделкой. Для удобства здания будут соединены переходами. Однако обновленный квартал не предусматривает строительство автомобильных парковок для преподавателей и студентов.
Обсуждая проект, вице-спикер гордумы Алексей Грибанов отметил, что не ему нравится представленный облик, который не украшает и не вписывается в историческую часть города: «Напоминает казематы, по соседству с которыми красивое здание костела». Негативное отношение выразили и другие члены градсовета. В частности, их не устроило, что архитекторы не представили вид на техникум со стороны сквера и наоборот, а здания выделяются агрессивным кирпичом. Архитектор Сергей Шамарин и вовсе сказал, что «проект неудачный и надо начинать сначала».
Участники попросили обосновать, почему проектировщики не обратили внимание, что объект находится в исторической части города, однако авторы отметили, что не ставили перед собой такую цель. «Очень много зданий в центре города не ставят перед собой эту задачу. Я не увидела в центре города, чтобы здания были спроектированы в историческом стиле», — обратила внимание Анна Ильина на облик Перми.
Однако были и положительные оценки. Например, по мнению архитектора Геннадия Егошина, проект соответствует европейскому стилю, а попытка совместить в облике здания современную и историческую архитектуру приводят «к появлению мутантов без рода и племени». При этом о необходимости автомобильной стоянки сказали все спикеры заседания.
Директор техникума Александр Дическул, отметил, что сейчас стоит вопрос о сносе третьего корпуса, где учатся 500 человек, и нужно как можно быстрее решить вопрос по главному корпусу, не останавливая учебный процесс.
Дмитрий Самойлов согласился, что проект не идеальный, «но практика показывает, что власти часто принимают решение на основании баланса потребности и возможности, которые не всегда совпадают». «Проектировщикам действительно надо постараться над фасадам, но не нужно идеализировать этот перекресток (Екатерининской- Максима Горького — Properm.ru). Мы помним отделение полиции, жилой дом, который там находится. Найти схожие архитектурные решения невозможно», — уверен глава города.
В результате на голосование был вынесен вопрос об одобрении фасадного решения, а компоновку квартала будут доработать отдельно. При двух воздержавшихся решение было принято.