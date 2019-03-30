Пермская «Звезда» выиграла «Урал-2» в товарищеском матче

Posted 30 марта 2019, 12:15
Published 30 марта 2019, 12:15
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
ФК «Звезда» выиграла ФК «Урал-2» в товарищеском матче со счетом счётом 2:0. Встреча состоялось сегодня, 30 марта, в манеже «Пермь Великая». Оба гола были забиты во втором тайме Евгением Тюкаловым и Рустамом Вазитдиновым.
Встреча команд транслировалась в прямом эфире на официальном YouTube канале ФК «Звезда», однако перед стартовым свистком трансляция оборвалась. В итоге болельщикам показали лишь церемонию официального открытия манежа.
В общей сложности предматчевое шоу стоило бюджету Пермского края почти 800 тыс. рублей. Центр спортивной подготовки Пермского края заплатил 372 тыс. рублей за организацию шоу, выступление артистов и ведущих, а также 394 тыс. рублей за аренду звукового и видео оборудования.
Строительство крытого футбольного манежа «Пермь Великая» заняло почти четыре года. На объект потратили 1,4 млрд рублей. Несмотря на сдачу манежа, сегодня краевые власти судятся с подрядчиком из-за некачественно выполненных работ, что стало причиной массы скандалов и затягивания сроков введения в эксплуатацию. Также УФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве манежа.