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Posted 30 марта 2019, 12:15

Published 30 марта 2019, 12:15

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

Пермская «Звезда» выиграла «Урал-2» в товарищеском матче

30 марта 2019, 12:15
Сюжет
ФК Звезда
Забитыми мячами отличились Евгений Тюкалов и Рустам Вазитдинов.

ФК «Звезда» выиграла ФК «Урал-2» в товарищеском матче со счетом счётом 2:0. Встреча состоялось сегодня, 30 марта, в манеже «Пермь Великая». Оба гола были забиты во втором тайме Евгением Тюкаловым и Рустамом Вазитдиновым.

Встреча команд транслировалась в прямом эфире на официальном YouTube канале ФК «Звезда», однако перед стартовым свистком трансляция оборвалась. В итоге болельщикам показали лишь церемонию официального открытия манежа.

В общей сложности предматчевое шоу стоило бюджету Пермского края почти 800 тыс. рублей. Центр спортивной подготовки Пермского края заплатил 372 тыс. рублей за организацию шоу, выступление артистов и ведущих, а также 394 тыс. рублей за аренду звукового и видео оборудования.

Строительство крытого футбольного манежа «Пермь Великая» заняло почти четыре года. На объект потратили 1,4 млрд рублей. Несмотря на сдачу манежа, сегодня краевые власти судятся с подрядчиком из-за некачественно выполненных работ, что стало причиной массы скандалов и затягивания сроков введения в эксплуатацию. Также УФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве манежа.

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#Спорт#ФК Звезда
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