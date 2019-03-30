Пермская «Звезда» выиграла «Урал-2» в товарищеском матче

Строительство крытого футбольного манежа «Пермь Великая» заняло почти четыре года. На объект потратили 1,4 млрд рублей. Несмотря на сдачу манежа, сегодня краевые власти судятся с подрядчиком из-за некачественно выполненных работ, что стало причиной массы скандалов и затягивания сроков введения в эксплуатацию. Также УФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве манежа.