Аварийный дом по ул. Революции, 3/1 обследуют и отремонтируют за 20 миллионов рублей

Стоит отметить, что в направленную сумму не входит компенсация затрат расселенных жителей. Окончательный бюджет будет уточнен после завершения восстановительных работ. Сейчас в муниципальном департаменте социальной политики находится не менее 63 пакетов документов на возмещение затрат на арендованное жилье.