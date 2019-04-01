Аварийный дом по ул. Революции, 3/1 обследуют и отремонтируют за 20 миллионов рублей

Posted 1 апреля 2019, 10:27
Published 1 апреля 2019, 10:27
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Администрация Перми на обследование и аварийно-восстановительные работы в доме по ул. Революции, 3/1 потратит 20 млн рублей. Как сообщает РБК-Пермь со ссылкой на департамент ЖКХ, средства будут выделены из резервного фонда.
Стоит отметить, что в направленную сумму не входит компенсация затрат расселенных жителей. Окончательный бюджет будет уточнен после завершения восстановительных работ. Сейчас в муниципальном департаменте социальной политики находится не менее 63 пакетов документов на возмещение затрат на арендованное жилье.
27 января в многоквартирном жилом доме на Революции произошло обрушение плит перекрытия на техническом этаже. Из дома были эвакуированы 230 человек. Основные причины аварии по мнению экспертов: низкое качество работ и материалов при строительстве, нарушение СНиП и отступление от утвержденных проектных решений.
Ранее сообщалось о продлении восстановительных работ до 10 мая.