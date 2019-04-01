Пермяк предстанет перед судом за убийство матери

Posted 1 апреля 2019, 10:05
Published 1 апреля 2019, 10:05
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, мужчине предявлены обвинения по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
В январе 2019 года, находясь в своей квартире, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения избил свою мать. В результате причиненных травм потерпевшая скончалась на месте.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.