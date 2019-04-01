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Posted 1 апреля 2019, 10:05

Published 1 апреля 2019, 10:05

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

Пермяк предстанет перед судом за убийство матери

1 апреля 2019, 10:05
Преступление было совершено в январе 2019 года.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, мужчине предявлены обвинения по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В январе 2019 года, находясь в своей квартире, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения избил свою мать. В результате причиненных травм потерпевшая скончалась на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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