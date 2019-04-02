Компания «Талан» объявляет «Зелёную пятницу»

Уникальные форматы квартир в «Доминанте» походят для необычного зонирования. Под стяжкой пола предусмотрена дополнительная шумоизоляция, которая снижает ударный шум на 25 дБ. Окна с мультифункциональным остеклением обеспечивают дополнительное энергосбережение.На фасаде жилого комплекса предусмотрены короба под кондиционер. Из «Доминанта» открываются лучшие виды на эспланаду, Театр-Театр и Каму.