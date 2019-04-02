Компания «Талан» объявляет «Зелёную пятницу»

Posted 2 апреля 2019, 07:39
Published 2 апреля 2019, 07:39
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
«Доминант» - это дом высокого класса расположен на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова, в самом центре Перми. Для комфорта жителей девелопер предусмотрел двухуровневый паркинг, приватный двор с собственной аллеей, стильный дизайн холла и множество интеллектуальных решений.
Уникальные форматы квартир в «Доминанте» походят для необычного зонирования. Под стяжкой пола предусмотрена дополнительная шумоизоляция, которая снижает ударный шум на 25 дБ. Окна с мультифункциональным остеклением обеспечивают дополнительное энергосбережение.На фасаде жилого комплекса предусмотрены короба под кондиционер. Из «Доминанта» открываются лучшие виды на эспланаду, Театр-Театр и Каму.
Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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