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Posted 2 апреля 2019, 06:13

Published 2 апреля 2019, 06:13

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

Promobot, технопарк Андрея Кузяева и губернатор. Дмитрия Медведева повезут по маршруту Владимира Путина

2 апреля 2019, 06:13
Вероятно, в программе могут быть изменения, но сейчас она практически в точности повторяет путь президента в сентябре 2017 года.

Сегодня, 2 апреля, в Пермь приедет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. По данным сайта правительства Пермского края, премьер проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона, на которой обсудят государственную поддержку инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта.

Встреча пройдёт на территории технопарка Morion Digital, где Дмитрий Медведев посетит компании Promobot и АО «ЭР-Телеком Холдинг». Кроме того в мероприятиях примут участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин. В рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт рабочую встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Стоит отметить, что площадки «Мориона» и АО «ЭР-Телеком Холдинг» показывали также и президенту Владимиру Путину во время его визита в сентябре 2017 года. Однако, кроме запланированной программы Максим Решетников показал главе государства набережную и обозначил планы по переносу железнодорожной ветки.

#Политика
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