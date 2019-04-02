Promobot, технопарк Андрея Кузяева и губернатор. Дмитрия Медведева повезут по маршруту Владимира Путина

Стоит отметить, что площадки «Мориона» и АО «ЭР-Телеком Холдинг» показывали также и президенту Владимиру Путину во время его визита в сентябре 2017 года. Однако, кроме запланированной программы Максим Решетников показал главе государства набережную и обозначил планы по переносу железнодорожной ветки.