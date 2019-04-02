Promobot, технопарк Андрея Кузяева и губернатор. Дмитрия Медведева повезут по маршруту Владимира Путина

Posted 2 апреля 2019, 06:13
Published 2 апреля 2019, 06:13
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
Сегодня, 2 апреля, в Пермь приедет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. По данным сайта правительства Пермского края, премьер проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона, на которой обсудят государственную поддержку инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта.
Встреча пройдёт на территории технопарка Morion Digital, где Дмитрий Медведев посетит компании Promobot и АО «ЭР-Телеком Холдинг». Кроме того в мероприятиях примут участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин. В рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт рабочую встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.
Стоит отметить, что площадки «Мориона» и АО «ЭР-Телеком Холдинг» показывали также и президенту Владимиру Путину во время его визита в сентябре 2017 года. Однако, кроме запланированной программы Максим Решетников показал главе государства набережную и обозначил планы по переносу железнодорожной ветки.