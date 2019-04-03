По делу экс-министра Алмаза Закиева допросили еще двух свидетелей

После этого, по видеосвязи выступила бывший министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Евгения Шестакова. Она рассказала, что во время заседания комиссии по закупкам на строительство Чусовского обхода Алмаз Закиев на решение совета давления не оказывал.