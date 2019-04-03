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Posted 3 апреля 2019, 07:28

Published 3 апреля 2019, 07:28

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

По делу экс-министра Алмаза Закиева допросили еще двух свидетелей

По делу экс-министра Алмаза Закиева допросили еще двух свидетелей

3 апреля 2019, 07:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Сейчас допрошена большая часть свидетелей и исследовано более 20 томов уголовного дела.

Сегодня, 3 апреля, в Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу экс-министра транспорта Алмаза Закиева. Бывшего чиновника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

Показания по делу в качестве свидетеля дал замначальника управления автомобильных дорог Прикамья Анатолий Полюдов. Как пояснил суду свидетель, лично с экс-министром он не знаком и в его работу Алмаз Закиев «никоем образом не вмешивался».

После этого, по видеосвязи выступила бывший министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Евгения Шестакова. Она рассказала, что во время заседания комиссии по закупкам на строительство Чусовского обхода Алмаз Закиев на решение совета давления не оказывал.

Стоит отметить, что кроме них сегодня на заседании должны были выступить еще два свидетеля, которые в суд не явились.

На прошлом заседании был допрошен бывший глава СП «Фоника» Сергей Полевиков, задействованный в продаже квартиры бывшего чиновника. Который не расценивал это в качестве взятки, а лишь как инструмент лояльного в будущем отношения.

#Общество#Возле кормушки#Слуги народа
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