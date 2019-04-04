Нарушений на миллиард. Как в 2018 году власти Прикамья распоряжались деньгами налогоплательщиков

Posted 4 апреля 2019, 10:33
Published 4 апреля 2019, 10:33
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В 2018 году Контрольно-счетная плата Пермского края проверила как тратился 21 млрд 484 млн рублей. Из них 19 млрд 232 млн рублей — средства краевого бюджета, 1 млрд 242 млн рублей — федеральные деньги, 590,4 млн рублей — местные бюджеты, 366 тыс. рублей — средства собственников жилья.
Всего было выявлено 542 нарушения на 1 млрд 152 млн рублей. Больше всего при формировании и исполнении бюджета — 639 млн 238 тыс. рублей. На втором месте по количеству нарушений государственные и муниципальные закупки — 293 млн 947 тыс. рублей. Также ведомство обнаружило, что в прошлом году 79 млн 607 тыс. бюджетных рублей были неэффективно использованы чиновниками, а нарушения в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом составили 11 млн 830 тыс. рублей. Из общего объема нарушений, нецелевое использование бюджетных средств составило 26 млн 764 тыс. рублей.
В общей сложности КСП провела 58 контрольных и аналитических мероприятий, которые охватили 195 «объектов контроля». Это министерства краевого правительства, муниципальные районы и городские округа, учреждения и организации.
Образование и наука
В направлении «Образования и наука» КСП Пермского края проверила, как расходовались 430 млн 266 тыс. рублей. Оказалось, что больше четверти этих средств (127 млн 594 тыс. рублей) были потрачены с нарушениями.
В частности, ведомство проверяло, как расходуются субсидии из краевого бюджета частным детским садам. Из выделенных 82,5 млн рублей, на покупку учебных пособий, игрушек и оплату труда работников было потрачено лишь 2 млн 778 тыс. рублей. Остальные 79 млн 726 тыс. рублей предприниматели включили в доход, как вознаграждение за оказание образовательных услуг.
Среди основных нарушений при расходовании краевых субсидий КСП выделила:
Общая сумма ущерба, причиненная бюджету Пермского края предпринимателями, составила 2,8 млн рублей. Эти деньги подлежат возврату.
Здравоохранение
В этом направлении Контрольно-счетная палата за прошлый год провела два контрольных мероприятия. Проверили более 1,8 млрд рублей, нарушений нашли на 59,4 млн рублей. Аудиторы обнаружили, что Минздрав Пермского края допустил нарушения при обеспечении жителей региона лекарствами. Например, несмотря на то, что заказчиком препаратов выступало министерство, ряд документов о приемке товара подписывало АО «Пермфармация» (аффилированно спикеру заксобрания Валерию Сухих). А в некоторых случаях и за поставку, и за прием товара отвечало одно и то же юридическое лицо.
Также КСП обнаружила нецелевое использование средств, выделенных на оказание скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации. Сумма нарушений — 25 млн 767 тыс. рублей. Министерство оплачивало расходы, которые не были связаны с выполнением государственного задания.
По итогам проверки, КСП направила предписания в региональный минздрав. Министерство должно устранить все нарушения в течение 2019 года.
По направлению «Культура» аудиторы контрольно-счетной палаты проверили 2,1 млрд рублей и обнаружили нарушений почти на четверть — 497 млн 375 тыс. рублей. По данным КСП Пермского края, региональный минкульт выделял религиозным организациями деньги на ремонт и реставрацию зданий без учета норм законодательства об охране объектов культурного наследия. Объем субсидий, предоставленных с нарушениями составил 263,8 млн рублей.
Также Министерство культуры Пермского края допустило нарушения при финансировании Пермского театра оперы и балета. Были допущены ошибки при формировании госзадания и выделении бюджетных средств. По итогам 2016 и 2017 года объем субсидий, представленных театру завышен на 86,9 млн рублей. Также превышение объема финансирования было допущено в 2015 году (на 13,7 млн рублей).
По результатам проверки театру были предъявлены требования по возврату «лишних» денег в бюджет Пермского края. График перечисления средств уже составлен.
Дороги
В сфере дорожного хозяйства КСП Пермского края проверила 1 млрд 694 млн рублей (средства регионального дорожного фонда). Нарушения составили 127 млн 422 тыс. рублей. Аудиторы проверяли:
Оценив работу Минтранса Пермского края, специалисты контрольно-счетной палаты пришли к выводу, что министерство недостаточно хорошо контролирует расходование средств, выделенных муниципалитетам. Из-за нарушения условий, на которых города и села Прикамья получали деньги из дорожного фонда, почти 37,7 млн рублей было потрачено безосновательно. Также в отчете КСП говорится о некачественном составлении сметных расчетов при ремонте и реконструкции местных дорог. Это привело к завышению начальной стоимости контрактов на 6,3 млн рублей.
Отдельно аудиторы отмечают проблемы с реконструкцией дорог в Перми. Например, из-за «отсутствия общей концепции и понимания возможностей реализации проекта» 11 млн рублей, выделенных из бюджета края на один из дорожный проектов (какой не сообщается), были потрачены без достижения заданных результатов. Кроме этого в отчете контрольно-счетной палаты указывается на отсутствие в Пермском крае ежегодной оценки состояния региональных дорог.
КСП Пермского края выдало 50 представлений и предписаний. 35 из них были исполнены в 2018 году и сняты с контроля, одно выполнено частично, по 14 представлениям и предписаниям еще не наступил срок исполнения. Также результатом проверок КСП стало изменение и разработка 79 нормативных правовых актов местного и регионального значения. При этом аудиторам удалось добиться возврата в бюджет региона лишь 4 млн 235 тыс. рублей. Это деньги использованные не по целевому назначению, а также часть субсидий, при использовании которых были допущены нарушения.
По итогам проверок контрольно-счетной палаты в правоохранительные органы было отправлено 22 контрольно-аналитическиих материала для принятия процессуального решения. В итоге прокуратурой Пермского края было внесено 16 представлений об устранении нарушений. На основании проверок КСП, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нецелевого использования средств в школе олимпийского резерва «Старт». Часть отчетов контрольно-счетной палаты была использована МВД Пермского края в расследовании ранее возбужденных уголовных дел.