Нарушений на миллиард. Как в 2018 году власти Прикамья распоряжались деньгами налогоплательщиков

В этом направлении Контрольно-счетная палата за прошлый год провела два контрольных мероприятия. Проверили более 1,8 млрд рублей, нарушений нашли на 59,4 млн рублей. Аудиторы обнаружили, что Минздрав Пермского края допустил нарушения при обеспечении жителей региона лекарствами. Например, несмотря на то, что заказчиком препаратов выступало министерство, ряд документов о приемке товара подписывало АО «Пермфармация» (аффилированно спикеру заксобрания Валерию Сухих). А в некоторых случаях и за поставку, и за прием товара отвечало одно и то же юридическое лицо.