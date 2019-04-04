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Posted 4 апреля 2019, 05:25

Published 4 апреля 2019, 05:25

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

«Уралкалий» вводит дополнительные требования в сфере охраны труда для подрядных организаций

4 апреля 2019, 05:25
Основанием для введения дополнительных требований стали результаты внутренней проверки объектов капитального строительства компании.

Вчера в «Уралкалии» для представителей подрядных организаций из разных регионов России была презентована дополнительная система мер, направленная на соблюдение подрядчиками внутренних норм и правил Компании в сфере охраны труда и промбезопасности.

Основанием для введения со стороны «Уралкалия» дополнительных требований стали результаты внутренней проверки объектов капитального строительства компании, на которых работают подрядные организации. По итогам исследований «Уралкалий» принял ряд решений, ужесточающих требования к подрядным организациям на всех этапахпроведения работ.

В частности, на этапе проведения конкурсных процедур будет осуществляться контроль за уровнем организации охраны труда и промышленной безопасности у потенциальных подрядчиков «Уралкалия». На этапе заключения договора и допуска подрядной организации к выполнению работ на объектах будет проводиться дополнительная проверка необходимой документации. На этапе осуществления работ «Уралкалий» усилит контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности работниками подрядных организаций при помощи системы штрафов.

Алексей Жуланов, заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»:– В Группе компаний «Уралкалий» создана уникальная система контроля и обеспечения безопасности в сфере охраны труда, которая отвечает лучшим мировым стандартам. Поэтому мы ожидаем такого же ответственного отношения к вопросам промбезопасности и от всех наших подрядчиков. Мы будем и далее вводить соответствующие правила внутреннего контроля, направленные на внедрение наших стандартов в сфере охраны труда в рабочую практику подрядных организаций.

Справка

В «Уралкалии» разработана и утверждена политика в области охраны труда и здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, создана и функционирует система управления промышленной безопасностью.

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