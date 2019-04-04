«Уралкалий» вводит дополнительные требования в сфере охраны труда для подрядных организаций

В частности, на этапе проведения конкурсных процедур будет осуществляться контроль за уровнем организации охраны труда и промышленной безопасности у потенциальных подрядчиков «Уралкалия». На этапе заключения договора и допуска подрядной организации к выполнению работ на объектах будет проводиться дополнительная проверка необходимой документации. На этапе осуществления работ «Уралкалий» усилит контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности работниками подрядных организаций при помощи системы штрафов.