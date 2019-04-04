«Уралкалий» вводит дополнительные требования в сфере охраны труда для подрядных организаций

Posted 4 апреля 2019, 05:25
Published 4 апреля 2019, 05:25
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
Вчера в «Уралкалии» для представителей подрядных организаций из разных регионов России была презентована дополнительная система мер, направленная на соблюдение подрядчиками внутренних норм и правил Компании в сфере охраны труда и промбезопасности.
Основанием для введения со стороны «Уралкалия» дополнительных требований стали результаты внутренней проверки объектов капитального строительства компании, на которых работают подрядные организации. По итогам исследований «Уралкалий» принял ряд решений, ужесточающих требования к подрядным организациям на всех этапахпроведения работ.
В частности, на этапе проведения конкурсных процедур будет осуществляться контроль за уровнем организации охраны труда и промышленной безопасности у потенциальных подрядчиков «Уралкалия». На этапе заключения договора и допуска подрядной организации к выполнению работ на объектах будет проводиться дополнительная проверка необходимой документации. На этапе осуществления работ «Уралкалий» усилит контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности работниками подрядных организаций при помощи системы штрафов.
Справка
В «Уралкалии» разработана и утверждена политика в области охраны труда и здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, создана и функционирует система управления промышленной безопасностью.