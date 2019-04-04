Жителя Прикамья осудили за 40 незаконно вырубленных деревьев

Posted 4 апреля 2019, 05:43
Published 4 апреля 2019, 05:43
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
В Пермском крае осудили 49-летнего жителя Кочевского района. Его признали виновным в незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и назначили штраф в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
В сентябре прошлого года мужчина вырубил 40 деревьев породы ель и сосна в одном из выделов вблизи д. Пыстогово и успел вывезти их с места преступления для личного использования.
По данным следствия ущерб лесному фонду от действий мужчины составил 420 тыс. рублей, который он должен возместить..