Краевые власти нашли компанию, которая будет искать про них плохие новости в СМИ

Posted 5 апреля 2019, 04:37
Published 5 апреля 2019, 04:37
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
ООО «Западно-Уральский информационный центр» выиграло подряд на комплексную обработку сообщений средств массовой информации для Законодательного собрания Пермского края. Фирма предложила 988 тыс. рублей за свои услуги. Стоит отметить, что конкурс проводился во второй раз, поскольку ранее ни одна из заявок участников (в том числе «ЗУИЦ») не соответствовала требованиям.
Теперь депутаты Заксобрания будет получать от подрядчика ежедневные отчеты упоминаемости парламентариев и председателя Валерия Сухих по «Типам СМИ», «Темам публикаций», «Тональности упоминаний». Кроме средств массовой информации исполнитель обязан мониторить аккаунты пермских блоггеров. Отдельным пунктом в техническом задании прописано, что победителю конкурса необходимо оперативно информировать о выходе «критичных, проблемных, негативных материалов по новостным поводам».
Срок оказание услуг: со дня заключения госконтракта по 31 декабря 2019.
На прошлой неделе вступил в силу закон о неуважении власти. Теперь за оскорбление власти или неуважение к обществу в интернете с вас могут спросить, как за мелкое хулиганство (ч. 3–5 ст. 20.1 КоАП РФ) и наказать штрафом от 30 до 300 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Санкции распространяются на всех, кто старше 16 лет