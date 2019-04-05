Краевые власти нашли компанию, которая будет искать про них плохие новости в СМИ

На прошлой неделе вступил в силу закон о неуважении власти. Теперь за оскорбление власти или неуважение к обществу в интернете с вас могут спросить, как за мелкое хулиганство (ч. 3–5 ст. 20.1 КоАП РФ) и наказать штрафом от 30 до 300 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Санкции распространяются на всех, кто старше 16 лет