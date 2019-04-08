Ни работы, ни чистой воды. Жители Губахи, Кизела и Гремячинска устали от обещаний

В итоге сейчас в Кизеле почти 300 обманутых дольщиков. В 2019 году они могут претендовать на выплату жилищных субсидий в размере около 19 тыс. рублей за 1 кв.м, общий объем запланированных к выплате субсидий — 105,1 млн рублей. В 2018 году по делу о хищении около 100 млн рублей средств участников долевого строительства в Кизеле был задержан екатеринбургский предприниматель Владимир Соболев. Он был совладельцем ООО «Технострой». По данным Ъ-Пермь, компания получила от дольщиков 160 млн рублей, а вложила в строительство примерно 60 млн рублей, остальные деньги были выведены через юридические лица, зарегистрированные в разных регионах, и обналичены.