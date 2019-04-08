Ни работы, ни чистой воды. Жители Губахи, Кизела и Гремячинска устали от обещаний

Posted 8 апреля 2019, 06:51
Published 8 апреля 2019, 06:51
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
Территория Кизеловского угольного бассейна — одна из самых проблемных в Пермском крае, депрессивная и дотационная. Её проблемы решают уже больше 20 лет, но никак не могут решить. Единственным выходом, по словам местных жителей (представителей медицины, промышленности, и общественников-активистов) является централизация, переселение людей из разрушенных шахтерских поселков в города. Но если вы думаете, что в Губахе, Кизеле, Гремячинске просто с жильем — «дома пустуют, заезжай и живи», то ошибаетесь.
Цены на жилье разнятся: в Кизеле и Гремячинске похожие двухкомнатные квартиры (44 кв.м) можно взять в среднем за 400 тыс. рублей, в Губахе аналогичная квартира будет стоить уже 1 млн рублей. Сертификаты на жилье бывшим шахтерам и членам их семей давно не дают.
Мало того, участники программы местного развития и обеспечения занятости жителей бывших шахтерских городов и поселков стали жертвами недобросовестных застройщиков. Людям предоставлялись социальные выплаты для приобретения жилья по договорам участия в долевом строительстве по решению районной администрации. Право на соцвыплаты имели люди, чье жилье стало аварийным для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах. Застройщики ООО «БиС Монтаж» и ООО «Технострой» должны были возвести комплекс жилых домов и даже начали реализацию проекта в 2009 году, но так ничего и не построили.
В итоге сейчас в Кизеле почти 300 обманутых дольщиков. В 2019 году они могут претендовать на выплату жилищных субсидий в размере около 19 тыс. рублей за 1 кв.м, общий объем запланированных к выплате субсидий — 105,1 млн рублей. В 2018 году по делу о хищении около 100 млн рублей средств участников долевого строительства в Кизеле был задержан екатеринбургский предприниматель Владимир Соболев. Он был совладельцем ООО «Технострой». По данным Ъ-Пермь, компания получила от дольщиков 160 млн рублей, а вложила в строительство примерно 60 млн рублей, остальные деньги были выведены через юридические лица, зарегистрированные в разных регионах, и обналичены.
В конце 2018 года прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Технострой». Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело передано в Кизеловский суд.
В Губахе дела обстоят лучше. По данным администрации Губахи, в 2013–2017 годах на территории Губахинского городского округа реализована муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В рамках этой программы было расселено 37 домов (656 человек). На это было затрачено 237 млн рублей, в том числе: 62,5 млн рублей — средства Фонда содействия ЖКХ, 117 млн рублей — средства бюджета Пермского края, 55 млн рублей — средства местного бюджета, 2 млн рублей — дополнительные источники.
Постановлением правительства Пермского края утверждена региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018–2020 годы. В 2018 году было потрачено 28 млн рублей, из них за счет бюджета Пермского края 21 млн рублей, за счет средств муниципального округа — 7 млн рублей.
В 2018 году округ стал одним из пяти муниципальных образований, вошедших в краевую программу по расселению аварийного жилищного фонда. По этой программе было расселено четыре многоквартирных дома в поселке Углеуральский. В 2018 году в поселке Широковский три дома признаны аварийными по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и переселены. В 2019 году разрабатывается проект по реконструкции системы отопления в поселке Широковский: проводятся общие собрания с жителями поселка.
Кизеловская ГРЭС (ГРЭС-3) начала работать в 1924 году, это была первая на Урале и третья в стране электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО (госплан электрификации РСФСР после Октябрьской революции 1917 года). В 2004 году, в год 80-летия станции, был введен в эксплуатацию новый турбоагрегат мощностью 29 МВт. Параллельно введена в эксплуатацию система технического водоснабжения производительностью 7,2 тыс. куб.м/час. Стоимость этого проекта составила 195 млн рублей, средства по инвестиционной программе были получены за счет прибыли Камской и Воткинской ГЭС. ГРЭС снабжает теплом и электроэнергией Губаху, в том числе промышленные предприятия ОАО «Метафракс», ОАО «Губахинский кокс».
Кроме электричества ГРЭС долгое время генерировала убытки, и с 2012 года ее владелец — компания «Т Плюс» — пыталась продать актив. В начале 2018 года им это удалось. Стартовая цена составила всего 30 млн рублей, шаг аукциона — 5 млн рублей. В состав реализуемого имущества вошли Кизеловская ГРЭС, а также вся система теплоснабжения Губахи — около 50 км тепловых сетей и двух десятков ЦТП в Губахе. «Т Плюс» продала ГРЭС за 30 млн рублей, а ТЭЦ и городские сети — за 129,3 млн рублей.
В самом начале процесса передачи актива новому собственнику руководство Губахи обращалось в правительство региона, высказывали опасения, что энергетическое оборудование попадет в руки неизвестных лиц, и это будет угрожать городу. Частный инвестор Алексей Колесник приобрел электростанцию с целью создания датацентра и фермы для майнинга, однако в конце 2018 года частный инвестор отказался от своих планов, передумал размещать датацентр на базе электростанции, посчитав его нерентабельным. Причина такого решения, скорее всего, была связана с падением курсов криптовалют.
«Вопрос создания датацентра в Губахе рассматривался из-за необходимости модернизации теплового узла при условии, что будет соответствующее законодательство, — сообщил Колесник изданию Ъ-Энергетика. — Расчеты показали неэффективность интеграции IT-датацентра с теплоэлектростанциями. Мы изучали различные решения, например, датацентр на атомной электростанции. В итоге пришли к выводу, что нет экономической целесообразности в данном решении». От создания только майнинговой фермы бизнесмен также отказался.
Кроме Кизеловской ГРЭС бизнесмен купил у ПАО «Т Плюс» Сарапульскую ТЭЦ (Удмуртия). Оба актива принадлежат теперь компании «ГЭК», гендиректором и владельцем которой являтся Колесник. Владелец компании заявил о том, что собирается оптимизировать теплоснабжение города, построить небольшие ТЭС, закрыть убыточную главную теплоцентраль. В марте 2019 года Алексей Колесник зарегистрировал новое юрлицо — ООО «ГЭК-Инжиниринг». Предполагается, что компания займется распространением опыта децентрализации системы теплоснабжения — по примеру Губахи. Модернизация предполагает строительство модульных подстанций, автоматизацию производственных процессов.
Крупнейшие потребители Кизеловской ГРЭС — «Метафракс» и «Губахинский кокс» — отказались от покупки станции.
Почему уезжают?
На 1 января 2018 года по численности населения Губаха находилась на 674 месте из 1113 городов Российской Федерации. Значительное сокращение населения произошло в Губахе в 1960-х годах (как и в целом в Кизеловском угольном бассейне). Закрытие Кизеловского угольного бассейна привело к окончательному упадку экономики окружающих Губаху шахтерских городов и поселков и негативно отразилось на социальной сфере города и качестве жизни в нём. На здоровье населения сказывается неблагоприятная экологическая обстановка в городе. В результате естественной убыли и миграции население Губахи с начала 1990-х быстро сокращается.
Население уезжает из КУБа. Символичны беседы с местными жителями, которые работают в Губахе, но детей своих «обязательно отсюда увезут». Почему? «Потому что не знаю, как эта экология отразится на их здоровье и здоровье их детей. Новый завод — это опасное производство, это все понимают», — пояснила Вероника (не захотела называть фамилию).
«Главные причины, — рассказывает Елена Телегина, которая переселилась из Губахи в Пермь, — это экология и отсутствие рабочих мест. В Губахе в принципе можно жить, там есть и школы, и сады, и медобслуживание какое-никакое, но это все равно зона экологического бедствия, плюс опасное производство».
Местные жители возражали против строительства крупного промышленного комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» (инвестиционный проект стоимостью более 950 млн евро реализует ПАО «Метафракс»). Полностью завершить строительство планируется в 2021 году. Против строительства нового производства собирали подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Письмо было направлено в конце 2017 года.
Жители писали президенту о неблагоприятной экологической ситуации в территориях КУБа и резком увеличении смертности в Кизеле и Гремячинске. Они требовали провести экологическую экспертизу почвы, воды и воздуха бывших шахтных городов и поселков. Требовали приостановить строительство второй очереди химзавода ПАО «Метафракс» по производству карбамидно-аммиачного производства в связи с тяжелой экологической обстановкой в бывших шахтных городах и поселках, и провести экологическую экспертизу.
Действительно, главная проблема здесь — это загрязненные почва, вода и воздух. Ежегодно из заброшенных в прошлом веке многочисленных шахт Кизеловского угольного бассейна изливается более 20 млн куб.м воды, загрязненной железом, марганцем и серой, которая образует серную кислоту. Содержание железа, по данным экологов, превышает предельно допустимую концентрацию в 10 тыс. раз.
Уровень загрязнения воды в малых реках оценивается специалистами пермского гидрометцентра как экстремально высокий. Об этом подробнее читайте на Properm.ru в следующей публикации про территории КУБа. Авторы письма сообщали, что Гремячинск, Кизел и Александровск являются лидерами по количеству больных онкологическими заболеваниями.
Новый комплекс предполагает более 400 новых рабочих мест, руководство предприятия озвучивало планы по распределению рабочих мест: 40% — жителям Губахи, по 30% — Гремячинску и Кизелу. «На «Метафракс» еще попасть надо, а это совсем не просто. А уж если пенсионный возраст — все, до свидания, проводят с почетом, — говорят местные. — А больше работать негде, за свои места держатся зубами». «Самое главное — это, чтобы была работа, — рассуждает Сергей Н., — И эта задачка местным властям не по зубам». По словам губахинцев, строят завод сейчас тоже не местные жители, а приглашенные специалисты. Вопросами экологии, переселения и трудоустройства жителей КУБа должно было заниматься целое министерство, оно было создано и чем-то занималось.
В 2012 году было создано министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна (КУБа). Министерство должно было помочь вывести из депрессивного состояния муниципальные образования КУБа — это Гремячинский, Губахинский, Кизеловский районы и Скальнинское сельское поселение Чусовского района.
В правительстве разрабатывали долгосрочную целевую программу «Комплексный план социально-экономического развития территорий КУБа на 2014–2016 годы». В штат министерства было принято 11 человек, включая самого министра Олега Сухорукова и его заместителя. Расходы на содержание министерства составили: 8,3 млн рублей — в 2013 году, 8,7 млн — в 2014, 8,8 млн рублей — в 2015 году. В январе 2015 года тогда еще губернатор Прикамья Виктор Басаргин провел реорганизацию правительства, уволив, в том числе и Сухорукова, обвинив его в неэффективной работе. Хотя перед увольнением министру вручили благодарственное письмо. Получив денежную компенсацию, Олег Сухоруков уволился из правительства Пермского края по собственному желанию.