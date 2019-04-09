В жилом доме на Кислотных дачах обрушился потолок в подъезде

Posted 9 апреля 2019, 10:45
Published 9 апреля 2019, 10:45
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
Вчера, 8 апреля, в подъезде дома по ул. Ракитная, 42 обрушился гипсокартонный потолок. Об этом Properm.ru рассказал местный житель Леонид Коноплев. В компании застройщика — АО «Стройпанелькомплект» уверяют, что в ближайшее время выявят причины случившегося и начнут ремонт.
О проблеме жители стали говорить в марте, когда при повышении температуры кровля входной группы подъезда начала пропускать воду от тающего снега. Жильцы обратились за разъяснениями в УК «Стандарт ПМ». Со слов представителей УК, застройщик от взятых гарантийных обязательств по ремонту не отказался. Но представители СПК отметили, что при проведении работ должна быть устойчивая уличная температура не менее +5.
Жильцы отмечают, что с наступлением весны «оттаяли» и другие дефекты: сколотые и замазанные цементом бордюры тротуаров, пластиковые водостоки ливневой канализации потрескались, в некоторых местах лопнули, жители верхних этажей пожаловались на сырость в санузлах.
В компании АО «Стройпанелькомплект» Properm.ru пояснили, что при возникновении замечаний по эксплуатации квартиры, каждый собственник может обратиться с заявлением к застройщику. Кроме того, по заявлению будет проведена проверка техническими специалистами и выполнены работы для полного устранения замечаний.
По каким причинам возникла протечка в подъезде должны установить специалисты. По версии застройщика, инцидент действительно мог произойти из-за обилия осадков в зимний период, но в СПК отмечают, что в таком случае имеет место несвоевременная или некачественная очистка кровли. Работы по устранению протечки запланированы. С сегодняшнего дня производится демонтаж кровли, просушка и ее дальнейший ремонт.