В жилом доме на Кислотных дачах обрушился потолок в подъезде

О проблеме жители стали говорить в марте, когда при повышении температуры кровля входной группы подъезда начала пропускать воду от тающего снега. Жильцы обратились за разъяснениями в УК «Стандарт ПМ». Со слов представителей УК, застройщик от взятых гарантийных обязательств по ремонту не отказался. Но представители СПК отметили, что при проведении работ должна быть устойчивая уличная температура не менее +5.