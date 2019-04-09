properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2019, 10:45

Published 9 апреля 2019, 10:45

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

В жилом доме на Кислотных дачах обрушился потолок в подъезде

9 апреля 2019, 10:45
Специалисты компании застройщика выехали на место для устранения причин случившегося.

Вчера, 8 апреля, в подъезде дома по ул. Ракитная, 42 обрушился гипсокартонный потолок. Об этом Properm.ru рассказал местный житель Леонид Коноплев. В компании застройщика — АО «Стройпанелькомплект» уверяют, что в ближайшее время выявят причины случившегося и начнут ремонт.

О проблеме жители стали говорить в марте, когда при повышении температуры кровля входной группы подъезда начала пропускать воду от тающего снега. Жильцы обратились за разъяснениями в УК «Стандарт ПМ». Со слов представителей УК, застройщик от взятых гарантийных обязательств по ремонту не отказался. Но представители СПК отметили, что при проведении работ должна быть устойчивая уличная температура не менее +5.

Жильцы отмечают, что с наступлением весны «оттаяли» и другие дефекты: сколотые и замазанные цементом бордюры тротуаров, пластиковые водостоки ливневой канализации потрескались, в некоторых местах лопнули, жители верхних этажей пожаловались на сырость в санузлах.

В компании АО «Стройпанелькомплект» Properm.ru пояснили, что при возникновении замечаний по эксплуатации квартиры, каждый собственник может обратиться с заявлением к застройщику. Кроме того, по заявлению будет проведена проверка техническими специалистами и выполнены работы для полного устранения замечаний.

АО «Стройпанелькомплект»:— Все поступающие на адрес застройщика претензии фиксируются и запускаются в работу. Мы подчеркиваем, что при возникновении каких-либо замечаний необходимо написать обращение от собственника и отправить застройщику, в противном случае мы не сможем узнать о наличии каких-либо неудобств в эксплуатации квартиры

По каким причинам возникла протечка в подъезде должны установить специалисты. По версии застройщика, инцидент действительно мог произойти из-за обилия осадков в зимний период, но в СПК отмечают, что в таком случае имеет место несвоевременная или некачественная очистка кровли. Работы по устранению протечки запланированы. С сегодняшнего дня производится демонтаж кровли, просушка и ее дальнейший ремонт.

#Недвижимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика